yoldan kayan tır evin bahçesine girdi

Ardahan’ın Posof ilçesinde etkili olan kar yağışı trafik kazalarına neden oldu. Yıldan kayan tır evin bahçesine girdi.

Edinilen bilgiye göre, Posof’ta Abdurrahman Akar yönetimindeki 25 SN 859 plakalı tır markete yük boşalttıktan sonra Atatürk Caddesi üzerinden inerken yolun buzlu olması sonucu kayarak evin bahçesine girdi.

Olay yerine gelen emniyet görevlileri ve vatandaşlar şok yaşayan sürücüyü teselli etmeye çalıştılar. Sürücü, yolun kaygan olmasından şikayetçi olduğunu söyledi.