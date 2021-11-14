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Yoldan çıkan otomobil direğe çarptı: 1 yaralı

Malatya’da direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak trambüs direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

yoldan çıkan otomobil direğe çarptı: 1 yaralı
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Yoldan çıkan otomobil direğe çarptı: 1 yaralı

Malatya’da direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak trambüs direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Çevreyolu üzeri MAŞTİ Kavşağı ile yan yolda meydana gelen kaza da; sürücü A. B. idaresindeki
44 AAR 812 plakalı otomobil ile seyir halinde iken, bilinmeyen bir sebepten dolayı yoldan çıkarak, yolun kenarındaki trambüs direğine çarptı.

Kazada hurdaya dönen otomobildeki sürücünü çıkartılması için olay yerine Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığını ekibi gelerek çalışma yaptı.

Durumu ağır olan sürücü ambulans ekibi tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza hakkındaki soruşturma devam edilyor.

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