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Yoldan çıkan otomobil ağaca çarptı

Yoldan çıkan otomobil ağaca çarptı
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Yoldan çıkan otomobil ağaca çarptı

Malatya‘da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil ağaca çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Yeşilyurt ilçesine bağlı Görgüköyü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, İ.Y. idaresindeki 35 ATV 51 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünde çıkarak ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç savrulurken, sürücü ile birlikte H.K., F.A., H.M. yaralandı. Yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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