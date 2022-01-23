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Yoldan çıkan kamyon, şarampolde kara saplandı

yoldan çıkan kamyon, şarampolde kara saplandı
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Kastamonu’nun Abana ilçesinde yoldan çıkan kamyon, şarampolde kara saplandı. Kazada sürücü yaralanmadan kurtuldu.

Kastamonu’da yoğun kar yağışı sebebiyle karla kaplanan yollarda çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kastamonu’nun Abana ilçesinde Barış Emre Teken idaresindeki 34 JC 2142 plakalı Mercedes marka kamyon, Yakaboyu Köyü Mevkiine geldiği sırada yoğun kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampolde kara saplandı. Kara saplanan kamyonun sürücüsü, uzun uğraşlar sonucunda kamyonu bulunduğu yerden kurtaramayınca İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığından yardım istendi. Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, kara saplanan kamyonu bulunduğu yerden kurtardı.

Kamyonun sürücüsü Teken, jandarma ekiplerine teşekkür ederek yoluna kaldığı yerden devam etti.

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