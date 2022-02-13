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Yolda yürüyen iki arkadaşı bıçaklayarak kayıplara karıştı

yolda yürüyen iki arkadaşı bıçaklayarak kayıplara karıştı
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir şahıs, yolda yürüyen iki arkadaşı bıçaklayarak kayıplara karıştı. Polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Hacıhalil Mahallesi İsmetpaşa Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda yürüyen B.S. ve K.D. isimli iki arkadaş, ismi öğrenilemeyen bir şahıs tarafından bıçaklandı. Kavgayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı şahısları ambulansa alarak hastaneye götürdü.

Yaralıların durumları ile ilgili bir bilgi edinilemezken, polis kayıplara karışan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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