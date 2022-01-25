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Yolda kalanları jandarma kurtarıyor

yolda kalanları jandarma kurtarıyor
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DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Gölyaka ilçesinde kar nedeniyle yolda kalan aracı jandarma ekipleri kurtardı.

Düzce’de Jandarma ekipleri yolda kalanların yardımını koşuyor. Gölyaka İlçesi Hamamüstü Köyünde Jandarma ekipleri tarafından icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında yolda mahsur kalan vatandaşların araçları itilerek kurtarıldı. Vatandaşlar kendilerini kurtaran Jandarma ekiplerine teşekkür ettiler.

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