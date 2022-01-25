DOLAR

13,5314$%0.15

EURO

15,2618%-0.29

STERLİN

18,2112£%-0.12

GRAM ALTIN

800,00%-0,04

ÇEYREK ALTIN

1.299,00%-0,45

BİTCOİN

495697฿%10.11404

Akşam Vakti a 17:48
Malatya KAPALI -1°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Yolda kalanlara yiyecek ve içecek yardımı

Yolda kalanlara yiyecek ve içecek yardımı

yolda kalanlara yiyecek ve içecek yardımı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Yalova’nın Altınova ilçesinde kaymakamlık ve belediye ekipleri, yoğun kar yağışı ve soğuk hava sebebiyle mağdur olan vatandaşların yardımına koştu.

Altınova İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinesinde, Altınova Belediyesi ve diğer kurumların destekleriyle yolda kalan sürücü ve vatandaşlara yiyecek ve içecek dağıtılıp, herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığı soruluyor. Osmangazi Köprüsünün bir ayağının bulunduğu; Bursa, İstanbul ve Kocaeli Büyükşehirlerinin ortasında yer alan önemli bir geçiş noktası olan Altınova İlçesi’nde olumsuz hava şartlarına karşı tüm ekipler 7/24 esasına göre görev başında. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ufuk Kocatepe, kötü hava şartlarına karşı gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

İngiltere’de karantina döneminde başbakanlıkta düzenlenen partilerle ilgili soruşturma

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.