yolda kalanlara yiyecek ve içecek yardımı

Yalova’nın Altınova ilçesinde kaymakamlık ve belediye ekipleri, yoğun kar yağışı ve soğuk hava sebebiyle mağdur olan vatandaşların yardımına koştu.

Altınova İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinesinde, Altınova Belediyesi ve diğer kurumların destekleriyle yolda kalan sürücü ve vatandaşlara yiyecek ve içecek dağıtılıp, herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığı soruluyor. Osmangazi Köprüsünün bir ayağının bulunduğu; Bursa, İstanbul ve Kocaeli Büyükşehirlerinin ortasında yer alan önemli bir geçiş noktası olan Altınova İlçesi’nde olumsuz hava şartlarına karşı tüm ekipler 7/24 esasına göre görev başında. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ufuk Kocatepe, kötü hava şartlarına karşı gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.