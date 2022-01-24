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Yolda kalan vatandaşın yardım çağrısına jandarma ekipleri yetişti

yolda kalan vatandaşın yardım çağrısına jandarma ekipleri yetişti
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Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde buzlanmadan dolayı ayağı kırılıp yolda mahsur kalan vatandaşına yardım çağrısına jandarma personeli cevap verdi.

Son yılların etkili karı Diyarbakır’da etkisini sürdürürken, beraberinde kazaları da getirmeye devam ediyor. Hazro İlçesi’nin Sarıerik Mahallesinde 45 yaşındaki T.S., isimli vatandaş, evinin bahçesinde oluşan buzlanma sonucu ayağını kırdı. Şahsi araçlarıyla hastaneye gitmek için yola çıkan aile, buzlanmadan dolayı yoldan çıkıp kara saplandığı bildirildi.

Teknebaşı Jandarma Karakol Komutanlığını arayan aile, yardım talebinde bulundu. Yardım talebi üzerine jandarma personeli aileyi ve araçlarını kurtararak, yaralı şahsın zırhlı kobra araçla ambulansa teslim edildiği belirtildi.

Aile, jandarma personeline teşekkür ettiği ifade edildi.

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