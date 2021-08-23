8,4296$%0.09
9,8967€%-0.13
11,5642£%-0.06
488,03%-0,22
7.843,58%-0,50
418949฿%-1.29403
Yolculara Koronavirüs Uyarısı
Malatya’da polis şehirlerarası yolcu otobüslerinde yaptığı denetimlerde yolcuları maske ve sosyal mesafe gibi kurallar konusunda uyararak, bilgiler verdi.
Malatya’da polis ekipleri trafik kurraları ve Covid-19 konusunda bilgilendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri tarafından şehirlerarası otobüs terminalinde bulunan firma çalışanları ve yolcuları trafik kuralları ile korona virüs hakkında uyarılarda bulunarak, tedbirler konusunda bilgilendirildi.
‘Sabun bile yapamazlar’ dendi antikor test kiti geliştirdiler
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.