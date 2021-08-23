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Anasayfa / Sağlık / Yolculara Koronavirüs Uyarısı

Yolculara Koronavirüs Uyarısı

Malatya’da polis şehirlerarası yolcu otobüslerinde yaptığı denetimlerde yolcuları maske ve sosyal mesafe gibi kurallar konusunda uyararak, bilgiler verdi.

yolculara koronavirüs uyarısı
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Yolculara Koronavirüs Uyarısı

Malatya’da polis şehirlerarası yolcu otobüslerinde yaptığı denetimlerde yolcuları maske ve sosyal mesafe gibi kurallar konusunda uyararak, bilgiler verdi.

Malatya’da polis ekipleri trafik kurraları ve Covid-19 konusunda bilgilendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri tarafından şehirlerarası otobüs terminalinde bulunan firma çalışanları ve yolcuları trafik kuralları ile korona virüs hakkında uyarılarda bulunarak, tedbirler konusunda bilgilendirildi.

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