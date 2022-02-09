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Anasayfa / Asayiş / Yolcu taşıyan araçlarda kış lastiği ve emniyet kemeri denetimi

Yolcu taşıyan araçlarda kış lastiği ve emniyet kemeri denetimi

yolcu taşıyan araçlarda kış lastiği ve emniyet kemeri denetimi
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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yolcu taşıyan araçlarda kış lastiği ve emniyet kemeri denetimleri yaptı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından güzergâhlarda yapılan kontrollerde, yolcu taşıyan araçların kış lastikleri denetlendi. Ayrıca ekipler, yolcu otobüslerinde emniyet kemeri takmanın önemi hatırlatılarak, bilgilendirme broşürleri dağıtımı yaptı. Trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak için eğitim ve denetimlerimiz aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.

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