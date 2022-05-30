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Yolcu otobüsünde silahı yastık arasına sakladılar!
Malatya’da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada yastık içerisine gizlenmiş 2 adet silah ele geçirildi.
Elazığ-Malatya karayolu yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapan polis ekipleri bir yolcuya ait yastık içerisinde 2 adet tabanca ele geçirdi.
Olayla ilgili olarak yolcu gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)
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