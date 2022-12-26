Yolcu otobüsünde kaçak alkol

18,6748$% -0.05
19,8920€% 0.07
1.080,88%0,17
1.778,00%0,89
7.118,00%0,74
314632฿%0.44293
Malatya– Nurhak yol ayrımında yol kontrolü yapan Gölbaşı ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir yolcu otobüsünü durdurarak aradı. Otobüsün bagaj kısmında yapılan aramalarda E.K’ya ait koli içerisinde 40 adet 70cl, 6 adet 50cl, 5 adet 35cl olmak üzere toplam 51 adet bandrolsüz kaçak alkol (viski) ele geçirildi. Kaçak alkoller muhafaza altına alınırken E.K., isimli şahıs ise gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Jandarmadan uygulamalı trafik eğitimi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.