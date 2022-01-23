yolcu otobüsü refüje girdi, 40 yolcu ölümden döndü

Afyonkarahisar’da karlı hava nedeniyle içerisindeki 40 yolcuyla kontrolden çıkarak refüje giren yolcu otobüsündeki ekiplerinin yardımına belediye ekipleri koştu. Faciadan dönülen olayda yolculara belediye ve polis ekipleri sıcak çorba ile battaniye ulaştırdı.

Olay, Sivrihisar-Emirdağ karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen 16 ANN 926 plakalı yolcu otobüsü karlı hava nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otobüs yol ortasında refüje girerek durabildi. İçerisinde 40 yolcunun bulunduğu otobüs devrilmekten son anda kurtulurken, kazada büyük panik yaşandı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Yaralanan olmadığı kazanın ardından durumun belediyeye bildirilmesi sonucu yolcular için bölgeye sıcak yemek ve battaniyeler ulaştırıldı. Bir süre sonra otobüs firmasının olay yerine bir başka otobüs göndermesi üzerine yolcular yoluna devam etti. Refüje giren otobüs ise olay yerine gelen vinçle kurtarıldı.