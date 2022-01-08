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Anasayfa / Asayiş / Yolcu otobüsü kamyonete çarptı: 1 yaralı

Yolcu otobüsü kamyonete çarptı: 1 yaralı

yolcu otobüsü kamyonete çarptı: 1 yaralı
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Iğdır’da yolcu otobüsünün kamyonete arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Iğdır-Kars yolu Alikamerli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şirkete ait 76 AE 677 plakalı kamyonet bilinmeyen bir nedenden dolayı yol üzerinde durdu. O sırada arkadan gelen 34 BM 1821 plakalı yolcu otobüsü kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolcu otobüsünün camı ve aracın ön kısmı kırıldı. Kamyonetin arka kasası da çarpma etkisi ile ezilirken kamyonette bulunan süt ürünleri de yola dağıldı. Kazada kamyonet sürücüsü yaralanırken, otobüste bulunan yolcular büyük korku yaşadı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırırken, kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan yol temizlik çalışmasının ardından yeniden açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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