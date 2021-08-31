Yol Ve Altyapı Daire Başkanı Hakan Demir Oldu

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Mehmet Mert’in MASKİ Genel Müdürü olmasıyla boşalan koltuğa şube müdürü Hakan Demir getirildi.

MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş’ın emekliye ayrılması nedeniyle MASKİ Genel Müdürlüğü görevine getirilen Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Mehmet Mert, görevini aynı daire başkanlığı bünyesinde İlçeler Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürü olarak çalışan Mehmet Hakan Demir’e devretti.

Düzenlenen devir teslim töreni sırasında kısa bir açıklama yapan MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, “Yol ve altyapıda 30 yıllık bir görev sürem oldu. Birimde çalışmaya başladığım zaman 26 yaşındaydım. 30 yıllık görevin ardından Sayın Başkanımızın uygun görmesiyle başka bir göreve geçtik. Yol Ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığımızda çok güzel bir ekip var. Görevi teslim ettiğim arkadaşımız Hakan beye görevi teslim etmekten dolayı onur duyuyorum. Bana ne zaman iş düşerse ne zaman çağırılırsam Hakan beyin ihtiyaç duyduğu zamanda yanında olacağız. Çünkü çalıştığımız kurum devlet kurumu. Hepimiz devletimize bağlı olacağız. Vatanımıza, milletimize, bayrağımıza bağlı, birbirimizi severek çalışmak zorundayız.” ifadelerini kullandı.

Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığına atanan Mehmet Hakan Demir ise, “Mehmet Mert müdürümüzün MASKİ Genel Müdürlüğüne atanmasından dolayı başarılar diliyorum. Sayın Selahattin Gürkan Başkanımızın takdir etmesiyle Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı görevini Mehmet Mert beyden sonra şahsıma tevdi edildi. Elimizden geldiğince ekip arkadaşlarımızla birlikte işin ruhuna uygun olarak, belediyemize, Malatya’mıza ve ülkemize hayırlı hizmetler yapmaya gayret edeceğiz. Mehmet Mert beyefendinin daire başkanlığımızda çok önemli gayretleri, çabaları ve birikimleri var. Görevlerimiz sırasında Sayın Genel Müdürümüzün birikimlerinden ve tecrübelerinden çokça faydalanmak isteyeceğiz. Kendilerinin bizlere yardımcı olacağını biliyoruz.” diye konuştu. (Bülten)