yol uygulamasında uyuşturucuyla yakalandılar

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Afyonkarahisar’da yol uygulaması esnasında şüphe üzerine durdurulan araçtan metamfetamin maddesi ele geçirilirken olayla ilgili yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Afyonkarahisar-Kütahya karayolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada; 52,85 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araçta bulanan Mehmet D. ve Şükrü G. isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu kapsamında emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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