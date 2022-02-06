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Yol çöktü, ot yüklü kamyon çukura saplandı

yol çöktü, ot yüklü kamyon çukura saplandı
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Iğdır’da ot balyası yüklü kamyon yol çökünce çukura saplandı.

Iğdır Merkez Emek Mahallesi Fatih Caddesinde ot balyası yüklü kamyon ara sokakta ilerlediği esnada yol çöktü. Lastiği çöken yola giren kamyon sürücüsü ve çevredeki vatandaşlar büyük korku yaşadı. Yolun çökmesi nedeniyle kamyonun sağ tarafı çukura saplandı. Kamyon olay yerine gelen kepçe ile girdiği yerden çıkarıldı. Yolun çökme sebebi öğrenilemezken, çöken yol vatandaşlar tarafından taş ve toprak ile dolduruldu.

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