‘YOKLAR’ Şehri Malatya

Zaman zaman gözlemliyorum, düşünüyorum ve ne kadar zor bir şehirde yaşadığımızı her defasında daha çok anlıyorum.

Özellikle iş yada tatil için farklı şehirlere gittiğim zaman geri dönüşü hep zor oluyor. İstanbul’da doğup büyüyen biri olarak burada gençlik dönemimi yaşamak, evlenmek ve en önemlisi çocuk büyütmek sıkıntılı bir süreçti. Elbette kolay ve güzel olan yönleri var memleketimin. Mesela ulaşımla ilgili sorun yaşamıyoruz, en uzak mesafemiz yarım saat. Yani çalışan anne babanın eve gelip çocuğuna zaman ayırması Malatya’da zor değil. Araban olmasın, toplu taşıma olmasın yürüyerek bile her işinizi halledebilirsiniz. Bunun gibi hayatımızı kolaylaştıracak birkaç maddeyi daha sıralayabilirim ama yeterli değil.

Saydıklarım bir avantaj olabilir belki ama çocukların sosyal yetişmesi, gençlerin başka şehre gitmemesi ve mutlu bir ortamda yaşamak için çok ama çok eksiklerimiz var. Şimdi sıralayacağım eksikler artıları tek tek götürecek. Tıpkı sınavlardaki gibi.

Vakıf yani özel üniversitemiz YOK. Siyasiler çok övünüyorlar kendileriyle ama yıllardır bir vakıf üniversitesi kurulması için ön ayak olamadılar, çabalamadılar. Tercih döneminde özel okul tercih edecek adayların adresi başka iller oldu. Kendi insanımızı bile okutamıyoruz.

Tiyatrolarımız YOK. Pandemi dönemi hiç bahane edilmesin öncesini de çok iyi biliyoruz. Hafta sonu gelen devlet tiyatroları haricinde var mı çocuklarınızı götürebileceğiniz bir tiyatro, gösteri?

Konser YOK. Bütün bir seneyi kös kös geçiriyoruz. En azından yazın bir iki sanatçının konserine yada bir mekandaki canlı performansına gidenlerin ne kadar şanslı olduğunu daha iyi anlıyoruz. Bir sanatçıyı oturup dinlemek için çevre illerdeki etkinliklere bakıyoruz.

Komik gelecek belki ama lunaparkımız YOK. Çocukları doya doya eğlendireceğimiz bir tane alan, tesis yok.

Hatta farklı bir boyuttan bakalım konuya. Dünyanın tekstil devi olarak bilinen bir markanın sahibinin Malatyalı Küçük ailesi olduğunu biliyorsunuzdur. Buna rağmen maalesef ikinci hatta üçüncü sınıf insan muamelesi görüyor Malatya. İstanbul yada Ankara’daki bu markanın mağazalarına gittiğimde gözlerime inanamıyorum. Elde kalan toplama ürünler sanki bize satılıyor. Gerisini siz düşünün.

Deniz havası alacağımız bir yer yok bunu coğrafi koşullar nedeniyle kabul ediyoruz ama deniz kenarını aratmayacak barajlarımız var değerlendirilmeyen. İşte bunu kabul edemiyoruz.

Ankara’ya, İzmir’e, İstanbul’a doğru düzgün uçak seferleri YOK.

Ben yazdım siz çoğaltın. Başka nelerden mahrumuz?