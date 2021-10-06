YÖK Üstün Başarı Ödülü Malatya’nın

FERDİ DURDU

Üniversitelerdeki bilimsel araştırma ile gerçekleştirilen çalışmaları, projeleri, tezleri ve topluma hizmet faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla, Yükseköğretim Kurulu tarafından 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ilk kez hayata geçirilen ve bu yıl beşincisi verilen ‘YÖK Üstün Başarı Ödülleri’ sahiplerini buldu. Sağlık Bilimleri Kategorisinde; “Santral Sinir Sistemine Yönelik Nanopartiküller İlaç Taşıyıcı Sistemlerin Geliştirilmesi ve Parkinson Hastalığında Tedavi Etkinliğinin Değerlendirilmesi” konusunda yaptıkları doktora teziyle İnönü Üniversitesi’nden Dr. Sema Arısoy ve tez danışmanı Prof. Dr. Tansel Çomoğlu ödül aldı.

YÖK tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen “2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni”nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen ödüller, bireysel ve kurumsal olmak üzere iki kategoride sahiplerini buldu. YÖK Sağlık Bilimleri Üstün Başarı Ödülü’nü, “Santral Sinir Sistemine Yönelik Nanopartiküller İlaç Taşıyıcı Sistemlerin Geliştirilmesi ve Parkinson Hastalığında Tedavi Etkinliğinin Değerlendirilmesi” başlıklı doktora tezi ile İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapan Dr. Sema Arısoy kazandı.

“2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni”nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kurulan üniversitelerle ilgili zaman zaman haksız değerlendirmeler yapıldığını gördüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Üniversitelerimiz her geçen gün daha da güçlenmekte ve kurumsallaşmaktadır. Tıpkı daha önceki dönemlerde kurulan üniversiteler gibi bunlar da zamanla arzu ettiğimiz seviyelere çıkacaklardır. Yeni üniversitelerimizden bazılarının gerek akademik yayın, gerek patent, gerekse diğer pek çok çalışma bakımından şimdiden sergiledikleri başarıları da yakından takip ediyoruz. Tabii bu tablonun gerisinde, ülkemiz bütçesinde eğitimi, yükseköğretimi de içerecek şekilde birinci sıraya çıkarmamızın sağladığı imkânlar vardır. Nitekim OECD ülkeleri arasındaki ortalaması yüzde 1,4 olan yükseköğretim harcamalarına ayrılan payın millî gelire oranını biz yüzde 1,7’ye çıkardık. Eğitim ile kalkınma arasındaki güçlü bir ilişkiye inandık ve kurduk. İnsanlarımızın eğitim seviyesi yükseldikçe, bilgi ve kabiliyetleri arttıkça, ülkemizin siyasi, sosyal ekonomik gelişmesi de aynı oranda hızlanmaktadır. Yaygın ve güçlü eğitim kurumlarına sahip ülkelerde refah da artıyor. Yükseköğretim kurumlarının ülke geneline yayılması bu şekilde ortaya çıkacak refahın da adil ve dengeli dağılması anlamını taşımaktadır. Türkiye’de yükseköğretim kurumlarının ülke genelindeki yaygın gelişimine karşı çıkanların asıl tahammül edemedikleri, eğitimini ancak kendi şehrinde sürdürebilecek evlatlarımızın ülkeye ve millete her alanda çok büyük hizmetler verme potansiyellerinin harekete geçmiş olmasıdır” diye konuştu.

‘YÖK ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLLERİ’ SAHİPLERİNİ BULDU

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmalarını gerçekleştirdiği törenin sonunda, YÖK tarafından her yıl, “bireysel ve kurumsal” olmak üzere iki kategoride verilen “YÖK 2021 Üstün Başarı Ödülleri” de sahiplerini buldu.

“Bireysel Ödül” kategorilerinde:

Sosyal ve Beşeri Bilimler Kategorisinde; “Farklı Reklam İçeriğine Maruz Kalan Deneklerin İşlevsel, Bilişsel ve Genetik Yanıtları Üzerinden Reklam Etkinliğinin Analizi” konusunda yaptıkları doktora teziyle Dr. Çağatay Akdoğan ve tez danışmanı Prof. Dr. Ayşe Akyol ödül almaya hak kazandı.

Fen ve Mühendislik Bilimleri Kategorisinde; “Optoelektronik Nöral Arayüzleri İçin Yeni Biyouyumlu Kuantum Noktaları ve Nanoteknolojik Birleşimler” konusunda yaptıkları doktora teziyle Dr. Houman Bahmani Jalali ve tez danışmanı Doç. Dr. Sedat Nizamoğlu ödül almaya hak kazandı.

Sağlık Bilimleri Kategorisinde; “Santral Sinir Sistemine Yönelik Nanopartiküller İlaç Taşıyıcı Sistemlerin Geliştirilmesi ve Parkinson Hastalığında Tedavi Etkinliğinin Değerlendirilmesi” konusunda yaptıkları doktora teziyle Dr. Sema Arısoy ve tez danışmanı Prof. Dr. Tansel Çomoğlu ödül almaya hak kazandı.

Ödül kazanan Doktora öğrencisi ve danışman hocasına ödülleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi.

“Kurumsal Ödül” kategorilerinde:

Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülü, “Ekolojiden Ekonomiye Yaklaşımı ile Bölgesel Kalkınmayı Hızlandırma Modeli: SUDUM” başlıklı başvurusu ile “Süleyman Demirel Üniversitesine” verildi.

Uluslararası İşbirliği Ödülü ise, “Türk – Amerikan Konsorsiyumu ile Doğuştan Bağışıklık Kusurlarının Genomik İncelemesi” başlıklı projesi ile “Marmara Üniversitesine” verildi.

Üniversite-Sanayi İşbirliği Ödülü, “Nesnelerin İnterneti Ekosistemi Güvenlik Test ve Değerlendirme Merkezi” başlıklı başvurusu ile “İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşaya” verildi.

Topluma Hizmet Ödülü, “Covid-19 ‘a Karşı İnaktif Aşının Geliştirilmesi ve İnsan Faz Çalışmalarının Yürütülmesi” başlıklı başvurusu ile “Erciyes Üniversitesine” verildi.

REKTÖR KIZILAY’DAN TEBRİK

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, sosyal medya hesabından yayınladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sağlık bilimleri “Yılın Doktora Tezi” ödülünü, İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi farmasötik teknoloji anabilim dalından Dr. Sema Arısoy ve tez danışmanı Prof. Dr. Tansel Çomoğlu aldı. Dr. Sema Arısoy ve tez danışmanı Prof. Dr. Tansel Çomoğlu’nu tebrik ediyorum. “Santral Sinir Sistemine Yönelik Nanopartiküller İlaç Taşıyıcı Sistemlerin Geliştirilmesi ve Parkinson Hastalığında Tedavi Etkinliğinin Değerlendirilmesi” teziyle Dr. Sema Arısoy ve tez danışmanı Prof. Dr. Tansel Çomoğlu’na Sayın Cumhurbaşkanımız ödül verdi.”