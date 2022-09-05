Yok mu çaresi, dostlar? Fesuphanallah!

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Bugüne kadar defalarca kez gerek haberleştirerek gündemden düşürmediğimiz, önlem alınmaması halinde akıbeti efsane Malatyaspor’a benzeyeceğini ifade ettiğimiz, Yeni Malatyaspor için tehlike çanları çalmaya devam ediyor. Gevrek’in akla mantığa sığmayan sözleşmelerle, kulübün kasasını boşaltarak sarı kırmızılı kulübü kurtarılamayacak hale getirmesinin ardından göreve getirilen Ahmet Yaman ve ekibi takımı ayakta tutmak için mücadele etse de iki sezon transfer yasağı alan kulüpte işlerin düzelmesi zor görünüyor.

TFF’ye bildirilen yaş ortalaması 21 olan 28 kişilik kadroyla 28 hafta boyunca ayakta kalması mucizelere bağlı bulunan Yeni Malatyaspor, sezonun ilk dört haftasında kalesinde gördüğü gollerle averaj takımı olma yolunda hızla ilerliyor. 3-1’lik Bodrumspor mağlubiyetinin şokunu Adanaspor maçında rakibiyle 1-1 berabere kalarak üzerinden atan sarı kırmızılılar, öne geçtiği Eyüpspor karşısında ele geçirdiği skor avantajını rakibinin eşitliği sağlamasıyla kaybederek sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. 90 dakika koşan ve açık futbol anlayışıyla rakiplerine kolay pozisyon veren sarı kırmızılılarda, son olarak Rizespor karşısında teknik direktör Cihat Arslan’nın yanlış hamleleri ve genç futbolcuların tecrübe eksikliği sahaya yansıyınca konuk ekip 4-0’lık farka koştu. Pozisyon üretmekte sorun yaşamayan ancak savunma konusunda bariz şekilde bu ligi kaldıramayacağı gözle görülen Doğu Anadolu ekibinin oyun formatında değişikliğe gitmemesi halinde ligin ilerleyen haftalarında kalesini gole kapatma konusunda sorunlar yaşayacağı anlaşılıyor.

Ligin 5.haftasında Manisaspor’a konuk olacak olan sarı kırmızılılar 6.haftada sahasında Altay’ı konuk edeceği karşılaşmanın ardından verilecek milli arayı iple çekiyor. Teknik direktör Cihat Arslan’ın takımda kalıp kalmayacağı bu iki maçta skorlara göre netliğe kavuşacak.