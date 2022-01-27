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Yoğun kar yağışı nedeniyle okulun istinat duvarı çöktü

yoğun kar yağışı nedeniyle okulun istinat duvarı çöktü
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Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bir okulun istinat duvarı çöktü. Çökme esnasında çevrede kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesi Bahçelievler Mahallesinde bulunan Cumhuriyet ilköğretim okulunun istinat duvarı gece yarısı büyük gürültü ile çöktü. Yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki beton istinat duvarı aşırı yağışın ardından çökme meydana geldi. Polis ekipleri, yıkılan duvarın olduğu yola emniyet şeridi çekti. Diyarbakır il AFAD müdürlüğü bünyesindeki arama kurtarma ekibi çöken duvarın altında kimsenin olup olmadığına bakmak için olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Çökme esnasında çevrede kimsenin bulunmaması ve olayın gece yarısı olması muhtemel bir faciayı önledi.

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