YMS’ye FIFA’dan ilk yaptırım!

Kümede kalma mücadelesi verdiği sezonda Süper Lig’deki akıbeti belirsizken Yeni Malatyaspor Kulübü yönetimi tarafından apar topar transfer edilen Jody Lukoki’nin FIFA dosyasından karar çıktı. FIFA, Lukoki’yi haklı buldu ve Yeni Malatyaspor’u 1 milyon Euro (11 milyon TL) tazminata mahkum etti.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

2019-20 sezonunda Süper Lig’de kümede kalma mücadelesi verirken henüz transfer sezonu olmamasına rağmen Yeni Malatyaspor yönetimi tarafından hangi akla hizmet ettiği anlamlandırılamayan Jody Lukoki transferi sarı kırmızılı kulübün başını ağrıtacağa benziyor. Kronik sakat olduğu söylentilerine aldırış edilmeden Bulgaristan Ligi ekiplerinden Ludogorets kulübünden sarı kırmızılı takıma 2 yıllığına transfer edilen Lukoki, Yeni Malatyaspor’da fazla forma şansı bulamayınca 2021 Nisan ayında takımdan ayrılmıştı. Yeni Malatyaspor macerası 337 dakika süren Kongolu, bu ayrılığı FIFA’ya taşıyarak kulüpten alacaklarını talepte bulunmuştu.

Malatya ekibiyle karşılıklı olarak anlaşarak ayrılmadığını belirterek durumu FIFA’ya taşıyan Lukoki’nin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na (UÇK) yaptığı başvurunun haklı bulunduğu ve siyahi oyuncunun davayı kazandığı ifade edildi. UÇK kararında Lukoki’nin Yeni Malatyaspor ile yaptığı sözleşmede yıllık 800 bin Euro alacağı yazdığı belirtilirken, sözleşmeyi tek taraflı fesih eden kulübün futbolcuya 1 milyon Euro yani yaklaşık 11,5 milyon TL tazminat ödemesi yapması gerektiği yer aldı. Yeni Malatyaspor Kulübü bu parayı ödememesi halinde devre arasında transfer yapamayacak.