yms’nin maçında saka’ya görev

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Yeni Malatyaspor’un sahasında Gaziantep Futbol Kulübü’yle oynayacağı karşılaşmanın hakem üçlüsü belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Süper Lig’in 3.haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Buna göre 28 Ağustos Cumartesi günü Yeni Malatyaspor-Gaziantep Futbol Kulübü maçında hakem Sarper Barış Saka düdük çalacak. Saka’nın yardımcılıklarını Selahattin Altay ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu. Süper Lig’in 3.haftasında oynanacak maçlar ve görev alacak hakemler şöyle:
YARIN
20.30 Antalyaspor- Çaykur Rizespor: Özgür Yankaya
21.45 Adana Demirspor – Konyaspor: Alper Ulusoy
28 AĞUSTOS CUMARTESİ
19.15 Yeni Malatyaspor – Gaziantep Futbol Kulübü: Sarper Barış Saka
19.15 Medipol Başakşehir – Kayserispor: Mustafa Öğretmenoğlu
21.45 Atakaş Hatayspor – Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge
21.45 Beşiktaş – Fatih Karagümrük: Cüneyt Çakır
29 AĞUSTOS PAZAR
19.15 Kasımpaşa – Galatasaray: Fırat Aydınus
19.15 Sivasspor – Göztepe: Burak Şeker
21.45 Altay – Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu
21.45 GZT Giresunspor – Trabzonspor: Ali Şansalan
ÖMER ALİ DELİBAŞ
Didier Ndong için Teşekkür Mesajı!
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