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Anasayfa / Spor / YMS’nin Maçında Saka’ya Görev

YMS’nin Maçında Saka’ya Görev

Yeni Malatyaspor’un sahasında Gaziantep Futbol Kulübü’yle oynayacağı karşılaşmanın hakem üçlüsü belli oldu.

yms’nin maçında saka’ya görev
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Yeni Malatyaspor’un sahasında Gaziantep Futbol Kulübü’yle oynayacağı karşılaşmanın hakem üçlüsü belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Süper Lig’in 3.haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Buna göre 28 Ağustos Cumartesi günü Yeni Malatyaspor-Gaziantep Futbol Kulübü maçında hakem Sarper Barış Saka düdük çalacak. Saka’nın yardımcılıklarını Selahattin Altay ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu. Süper Lig’in 3.haftasında oynanacak maçlar ve görev alacak hakemler şöyle:

YARIN

20.30 Antalyaspor- Çaykur Rizespor: Özgür Yankaya
21.45 Adana Demirspor – Konyaspor: Alper Ulusoy

28 AĞUSTOS CUMARTESİ

Aksoğan Tur

19.15 Yeni MalatyasporGaziantep Futbol Kulübü: Sarper Barış Saka
19.15 Medipol Başakşehir – Kayserispor: Mustafa Öğretmenoğlu
21.45 Atakaş Hatayspor – Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge
21.45 Beşiktaş – Fatih Karagümrük: Cüneyt Çakır

29 AĞUSTOS PAZAR

19.15 Kasımpaşa – Galatasaray: Fırat Aydınus
19.15 Sivasspor – Göztepe: Burak Şeker
21.45 Altay – Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu
21.45 GZT Giresunspor – Trabzonspor: Ali Şansalan

ÖMER ALİ DELİBAŞ

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