yms’nin maçında saka’ya görev

Yeni Malatyaspor’un sahasında Gaziantep Futbol Kulübü’yle oynayacağı karşılaşmanın hakem üçlüsü belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Süper Lig’in 3.haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Buna göre 28 Ağustos Cumartesi günü Yeni Malatyaspor-Gaziantep Futbol Kulübü maçında hakem Sarper Barış Saka düdük çalacak. Saka’nın yardımcılıklarını Selahattin Altay ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu. Süper Lig’in 3.haftasında oynanacak maçlar ve görev alacak hakemler şöyle:

YARIN

20.30 Antalyaspor- Çaykur Rizespor: Özgür Yankaya

21.45 Adana Demirspor – Konyaspor: Alper Ulusoy

28 AĞUSTOS CUMARTESİ

19.15 Yeni Malatyaspor – Gaziantep Futbol Kulübü: Sarper Barış Saka

19.15 Medipol Başakşehir – Kayserispor: Mustafa Öğretmenoğlu

21.45 Atakaş Hatayspor – Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge

21.45 Beşiktaş – Fatih Karagümrük: Cüneyt Çakır

29 AĞUSTOS PAZAR

19.15 Kasımpaşa – Galatasaray: Fırat Aydınus

19.15 Sivasspor – Göztepe: Burak Şeker

21.45 Altay – Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu

21.45 GZT Giresunspor – Trabzonspor: Ali Şansalan

ÖMER ALİ DELİBAŞ