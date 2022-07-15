YMS’NİN KADERİ VALİ’DE Mİ?

Yeni Malatyaspor için görülen o ki ilin seçilenleri ve belediye başkanları ile STK Yöneticileri sus pus olmuş takımın kaderini şehrimizi ve takımı tanımayan Sayın Valimize havale etmişler gibi bir görüntü var.

Her gün farklı senaryoların konuşulduğu ve hiçbir çözümün bulunmadığı bu süreçte kısa vadede ve uzun vadede nelerin yapılması gerekir.

Her kesimin elini taşın altına koyması gerekmez mi? Takımın geldiği ve düştüğü duruma merhem olmayan seçilmişler bari sayın valimize destek olsunlar kısa vadede en azında mevcut oyuncuların ödemeleri ve personel ücretlerini garanti yapacak bir oluşum için çaba sarf etmeliler.

Sonrasında CAS dosyaları için seçilecek yönetimin elini güçlendirmek adına ve dava dosyaları için iyi bir hukukçu ile anlaşılıp kulübün az zayiat ile bu işin içerisinde nasıl sıyrılır onun hesabını yapmak lazım.

Sanırım ilk etapta kayyum tayin edilecek ve sonrasında yeni oluşacak yönetim kurulu için çalışmalar başlayacak.

Liglerin başlamasına az bir süre kala Tetteh ve Mustafa Eskşihalleç’in serbest kalmaması iç acil bir çaba gösterilmeli diye düşünüyorum.

Sonrasında takımın düzlüğe çıkması için eski yönetim için hukuksal başvuru yapıp en az geriye dönük dört yılın hesapları incelenip her kim suçlu ise hukuk önünde yargılanmalı.

Öncelikle takımda şu an fedakarca çalışan ve beş para almadan idmanlarına devam edenlere mutlaka sahip çıkılmalı.

Hesap varsa şayet sonrasında top yek ün görülmeli.

Geç kalınırsa Yeni Malatyaspor’un akıbeti efsane Malatyaspor’un kaderi ile aynı olur bu böyle biline.