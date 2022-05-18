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YMS’nin Fenerbahçe karşısında işi zor!

YMS’nin Fenerbahçe karşısında işi zor!
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YMS’nin Fenerbahçe karşısında işi zor!

Süper Lig’in son haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçla lige veda edecek olan Yeni Malatyaspor İstanbul ekibi karşısında sahadan iyi bir neticeyle ayrılarak taraftarına galibiyet armağan etmek istiyor. Kadrosundaki birçok isim sezon tamamlanmadan teker teker ayrılan sarı kırmızılılarda Tetteh’in kart cezalısı olması İstanbul ekibi karşısında işleri zora sokuyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 38. haftasında 21 Mayıs Cumartesi günü Malatya Stadyumu’nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Küme düşmesi sezonun bitimine 6 hafta kalan kesinleşen sarı kırmızılılar geçen hafta deplasmanda Kayserispor’a 3-0 yenilerek mağlubiyet serisini 9 haftaya çıkartırken, Fenerbahçe karşısında en az 1 puanla ayrılarak bu seriye son vermeyi amaçlıyor. İstanbul ekibiyle oynayacağı maçın hazırlıklarına dün başlayan sarı kırmızılılar Nurettin Soykan Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda taktik, pas organizasyonları ve şut çalıştı.

ZOR GÜNLER GERİDE KALDI DAHA ZOR GÜNLER KAPIDA!

Sarı kırmızılı kulüpte yaşanan kriz ortamından kurtulmak isteyerek ayrılan futbolcu sayısı Kenan Özer ve Nouha Dicko’un gidişiyle 15’e yükselirken, yönetim haftalardır devam eden sessizliğini koruyarak kamuoyunu aydınlatmamayı sürdürüyor. Görev süresi boyunca şeffaflıktan uzak bir yönetim anlayışıyla Yeni Malatyaspor’u idare eden Adil Gevrek’in göreve devam edip etmeyeceği belirsizliğini korurken, sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada 31 Mayıs’ta mali kongrenin yapılacağı duyurulmuştu. Gelecek sezon TFF 1. Lig’de yer alacak olan sarı kırmızılıların transfer tahtasının CAS’ta sonuçlanan futbolcu alacakları yüzünden kapanmasına ise kesin gözüyle bakılıyor. 30 Mart tarihi itibariyle 262 milyon 450 bin TL borcu bulunan Yeni Malatyaspor’un Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’ndeki (CAS) dava dosyalarından 92 milyon 385 bin TL borcu bulunuyor.

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