YMS’den Tetteh ile ilgili açıklama

Yeni Malatyaspor Kulübü, Benjamin Tetteh’in sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

HABER MERKEZİ

Sosyal medya üzerinden yazılı olarak yapılan açıklamada şu bilgiler verildi; Kulüp Doktorumuz Cahit Günaydın, Başakşehir FK maçında sakatlanarak oyundan çıkan Benjamin Tetteh hakkında bilgi verdi.

Günaydın, “Başakşehir FK maçında sakatlanarak oyundan ayrılmak zorunda kalan Tetteh’in yapılan detaylı muayene ve tetkikleri sonucunda sağ uyluk arka adalesinde yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuzun 4-6 hafta sahalardan uzak kalması öngörülmektedir.” ifadelerine yer verdi.