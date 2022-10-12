YMS’den tam kadro ziyaret!

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Hacı Ahmet Yaman, yönetim kurulu ile birlikte teknik heyet ve futbolcular, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştüler.

HABER MERKEZİ

Takımı daha iyi noktalara getirmek için çaba gösterdiklerini aktaran Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Ahmet Yaman, “Süreci iyi bir şekilde götürüyoruz. Şu an toparlandık, güzel yerlere de geldik. Bir şanssızlıktır devam ediyor. İnşallah bunu da önümüzdeki haftada kıracağız ve nasipse güzel yerlere geleceğiz” dedi.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hasan Özer ise göreve yeni başladığını hatırlatarak, “Genç bir takımız. Galibiyet alamamış bir takımız. İlk başlangıcımız istemediğimiz bir sonuç oldu ama inşallah bundan sonra çok daha iyi sonuçlar alıp en kısa zamanda takımı galibiyetle tanıştırıp yukarıya taşımak en büyük hedefimiz. Çok iyi bir yönetimimiz var. İyi bir ekibiz, iyi de futbolcularımız var. Tabi kolay değil. Biraz tecrübesiz olmamız en büyük handikabımız. İnşallah Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleriyle beraber takımımızı ayakta tutmak ve Malatya’ya yakışır bir takım haline getirmek için hep beraber takımımızı sağ salim limana yaklaştırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

GÜRKAN’DAN DESTEK MESAJI

Yeni Malatyaspor’un yöneticilerini, teknik ekibini ve futbolcularını ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da sarı kırmızılı takımın sezona sıkıntılı bir süreçten geçerek başladığını aktararak, “Bu süreci inşallah en iyi şekilde değerlendirip, en kısa zamanda galibiyet serisine başlamamız gerekir. Yeni görevine başlayan Hasan Özer hocamızla inşallah önümüzdeki süreçte hem içerde hem dışarda galibiyet serisi alacağız. Bizlerde yerel yönetimler olarak Yeni Malatyaspor’umuzun hep yanında olduk yanında olmaya devam edeceğiz. Malatyalı hemşerilerimizin de takımımızın yanında daha güçlü olması için onları sevindirecek, mutlu edecek sonuç almamız lazım. Ben inanıyorum ki bundan sonraki süreçte de hocamızla birlikte yönetimimizin rehberliğinde en güzel şekilde işlerin yürüyeceğine inanıyorum” diye konuştu.