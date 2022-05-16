YMS’den kongre bilmecesi!

TFF 1. Lig’de yer almaya hazırlanan Yeni Malatyaspor’da 2021-22 Olağan Mali Genel Kurulun 31 Mayıs Salı günü yapılacağı açıklandı. Ancak kulüpten yapılan açıklamada yer alan ifadeler Yeni Malatyaspor’u kaosa sürükleyerek kamuoyunun büyük tepkisini toplayan Adil Gevrek’in genel kurula katılıp katılmayacağını tartışmaya açtı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, “Yıllık olağan mali genel kurul toplantımız 31 Mayıs Salı günü saat 10.00’da Nurettin Soykan Tesisleri’ndeki altyapı toplantı salonunda yapılacaktır. Kongremiz, yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde 4 Haziran Cumartesi günü saat 10.00’da Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir” denildi.

Büyük ihtimalle 31 Mayıs’ta gerekli çoğunluk sağlanmayacak ve 4 Haziran’da hesaplar kitaplar ortaya konacak. Program akışının da açıklandığı paylaşımda ‘Kulüp başkanı ya da görevlendirdiği kişinin sunuş konuşması’ ifadesi yer aldı. Bu ifade akıllara ‘Acaba Gevrek genel kurula katılmayacak mı?’ sorusunu getirdi.

8 yıllık görev süresi içerisinde şeffaflıktan uzak bir yönetim anlayışı sergileyen Adil Gevrek ve yönetim kurulu idari, mali ve sportif açıdan delegelerin oylamasına sunulacak. Kongrede Adil Gevrek’in ibra edilmesi halinde kulübü milyonlarca zarara uğratan yönetimden hesap sorulmasının önü kapanacak.