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YMS’den 15 Temmuz Mesajı

YMS’den 15 Temmuz Mesajı
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YMS’den 15 Temmuz Mesajı

Yeni Malatyaspor hain darbe girişimi 15 Temmuz’un 6. Yıldönümü için sosyal medya hesaplarından mesaj yayınladı.

Yayınlanan mesajda, “Hain darbe girişiminde canları pahasına vatanımızı savunan aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet dilerken, kahraman milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutlarız.” İfadelerine yer verildi. (Haber Merkezi)

 

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