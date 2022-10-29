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Anasayfa / Gündem / YMS’de muhasebe müdürü ilişkisi kesildi!

YMS’de muhasebe müdürü ilişkisi kesildi!

YMS’de muhasebe müdürü ilişkisi kesildi!
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YMS’de muhasebe müdürü ilişkisi kesildi!

HABER MERKEZİ

Yeni Malatyaspor Kulübü’nde defter ve muhasebe kayıtlarını tutan muhasebe müdürü Ömer Karaca’nın sarı kırmızılı kulüple olan ilişkisinin kesildiği öğrenildi. Adil Gevrek yönetimi döneminde mali birçok raporun usulüne uygun şekilde düzenlenmesinde adı geçen Ömer Karaca’nın yaklaşık iki hafta önce Yeni Malatyaspor Kulübü ile olan tüm yetkilerini alınarak görevine son verildi. Ömer Karaca’nın, Gevrek’in talimatıyla vadesi gelmeyen çekleri sıcak paraya çevrilmesi işlemini yürüttüğü iddia ediliyor. Karaca’nın bugüne kadar yapılan mali kongrelerde mali raporu hazırlayan birkaç kişiden birisi olduğu da öne sürülüyor.

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