yeni malatyaspor’da 34 futbolcunun 11’i yabancı

Süper Lig’de beşinci sezonunu geçiren Yeni Malatyaspor’da 11’i yabancı uyruklu 34 futbolcunun lisansı çıkarıldı. Transferi kulüp tarafından henüz açıklanmayan son olarak Fenerbahçe’de forma giyen 23 yaşındaki kaleci Ahmet Oytun Özdoğan’ın isminin göründüğü listede, sarı kırmızılıların hücum oyuncusu Jetmir Topalli’nin adı yer almıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Yeni Malatyaspor’un lisans işlemlerini tamamladığı oyuncu sayısı 3 yeni oyuncunun listeye eklenmesiyle 34’e yükseldi. Geçtiğimiz hafta başına kadar 31 olan oyuncu sayısı Sadık Çiftpınar, İbrahim Didier Ndong ve Ahmet Oytun Özdoğan’ın isimlerinin eklenmesiyle 34 olurken, sarı kırmızılı kulüple Haziran 2023 yılına kadar sözleşmeleri bulunan Aly Malle ve Jetmir Topalli’nin ise henüz lisansları çıkarılmadı.

TFF’nin aldığı kararla 2021-22 sezonunda Süper Lig kulüplerinin kadrolarında en fazla 14, sahada ise aynı anda en fazla 8 yabancı futbolcu bulundurabileceğini açıklaması üzerine Yeni Malatyaspor yönetiminin, yabancı oyuncu kontenjanı kuralına takılmamak için bu isimlerin lisans işlemlerini beklettiği tahmin edilirken, Aly Malle ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı da gündeme geldi.

Yeşilyurt Belediyespor ile anlaşan Alperen Arslan’ın isminin hala yer aldığı listede, Fenerbahçe ile sözleşmesi biten genç kaleci Ahmet Oytun Özdoğan’ın da adının olduğu görüldü. Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Kasımpaşa takımıyla anlaştığı açıklanan Ahmet Oytun Özdoğan’ın sarı kırmızılı kulübe transfer olup olmadığıyla alakalı Yeni Malatyaspor’dan ise henüz açıklama yapılmadı.

Federasyonun bilgi bankası sisteminde Yeni Malatyaspor’un 2021-22 sezonu takım kadrosu listesinde şu futbolcuların adı yer alıyor: Aabid Rayane, Abdulsamed Damlu, Adem Büyük, Ahmet Eyüp Türkaslan, Ahmet Oytun Özdoğan, Alperen Arslan, Atakan Müjde, Benjamin Tetteh, Burak Efe Yaz, Cengizhan Akgün, Eric Ndizeye, Ertaç Özbir, Haqi Osman, Hasan Özkan, İbrahim Didier Ndong, Jospin Nshimirimana, Karim Hafes Ramadan Seifeldin, Kerem Altunışık, Kubilay Kanatsızkuş, Mert Örnek, Mert Miraç Altıntaş, Muhammed Emin Sarıkaya, Murat Akşit, Mustafa Eskihellaç, Ogün Özçiçek, Oussama Hadadi, Philip Gameli Awuku, Rahman Buğra Çağıran, Sadık Çiftpınar, Semih Kaya, Stephen Patrick Mallan, Taha Gür, Wallace Fortuna Dos Santos, Yiğit Ulaş

Sarı kırmızılıların kadrosunda yer alan 11 yabancı uyruklu oyuncu ise şöyle: Aabid Rayane, Benjamin Tetteh, Eric Ndizeye, Haqi Osman, İbrahim Didier Ndong, Jospin Nshimirimana, Karim Hafes Ramadan Seifeldin, Oussama Hadadi, Philip Gameli Awuku, Stephen Patrick Mallan, Wallace Fortuna Dos Santos

ÖMER ALİ DELİBAŞ