YMS yönetimi geri adım attı!

MURAT İPEKTEN

Transfer yasağı yüzünde kadrosuna takviye yapamayacak olan TFF 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor’da daha önce açıklanan yüksek kombine bilet fiyatlarına taraftarın ilgi göstermezken, iç saha maçlarını boş tribünlere karşı oynamak istemeyen yönetim taraftarların çağrısı üzerine kombine ve maç bilet fiyatlarında indirim yapılacağı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, kombine bilet fiyatlarında indirime gidilmesi hususunda taraftarlardan yoğun talep geldiği belirtilerek, Yönetim Kurulumuz vefakâr taraftarımızın sesine kulak vererek daha önce açıklanan kombine bilet fiyatlarında indirime gitme kararı almıştır. Yeni sezonda daha büyük coşkuyla tribünlerde buluşmak dileğiyle…” ifadelerine yer verildi.

Batı Alt Tribün Kombine: 750 TL (Tek maç 50 TL)

Batı Üst Tribün: 650 TL (Tek maç 40 TL)

Batı Üst Aile Tribün: 650 TL (Tek maç 40 TL)

Doğu Alt Tribün: 400 TL (Tek maç (30 TL)

Doğu Üst Tribün: 350 TL (Tek maç 25 TL)

Güney Alt Tribün: Kombine satışı yok (Tek maç 20 TL)