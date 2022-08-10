DOLAR

17,8714$% -0.2

EURO

18,4716% 0.91

GRAM ALTIN

1.032,51%-0,09

ÇEYREK ALTIN

1.689,00%0,06

TAM ALTIN

16.673,26%0,02

BİTCOİN

427554฿%3.44937

Yatsı Vakti a 02:00
Malatya AÇIK 32°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Anasayfa / Spor / YMS yönetimi geri adım attı!

YMS yönetimi geri adım attı!

Yeni Malatyaspor Kulübü yönetimi, taraftarın tepkisine neden olan kombine ve maç bileti fiyatlarında yüzde 50 oranda indirime gitti.

YMS yönetimi geri adım attı!
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

MURAT İPEKTEN

Transfer yasağı yüzünde kadrosuna takviye yapamayacak olan TFF 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor’da daha önce açıklanan yüksek kombine bilet fiyatlarına taraftarın ilgi göstermezken, iç saha maçlarını boş tribünlere karşı oynamak istemeyen yönetim taraftarların çağrısı üzerine kombine ve maç bilet fiyatlarında indirim yapılacağı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, kombine bilet fiyatlarında indirime gidilmesi hususunda taraftarlardan yoğun talep geldiği belirtilerek, Yönetim Kurulumuz vefakâr taraftarımızın sesine kulak vererek daha önce açıklanan kombine bilet fiyatlarında indirime gitme kararı almıştır. Yeni sezonda daha büyük coşkuyla tribünlerde buluşmak dileğiyle…” ifadelerine yer verildi.

Batı Alt Tribün Kombine: 750 TL (Tek maç 50 TL)

Batı Üst Tribün: 650 TL (Tek maç 40 TL)

Batı Üst Aile Tribün: 650 TL (Tek maç 40 TL)

Doğu Alt Tribün: 400 TL (Tek maç (30 TL)

Doğu Üst Tribün: 350 TL (Tek maç 25 TL)

Güney Alt Tribün: Kombine satışı yok (Tek maç 20 TL)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Alt liglerde play off sistemi değişti

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.