YMS sağlık raporu paylaştı

Süper Lig’in 3.haftasında bu akşam saat 19.15’te sahasında Gaziantep FK.’yı konuk edecek olan Yeni Malatyaspor‘dan sakatlık açıklamadı geldi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Kulüp Doktorumuz Cahit Günaydın, sakatlıkları bulunan futbolcularımız hakkında son durumu aktardı.

Günaydın, “Kalecimiz Ertaç Özbir’in yapılan son tetkiklerinde sakatlığının devam ettiği tespit edilmiş olup, Gaziantep FK maçı kamp kadrosuna alınmamıştır.

Antrenmanda sakatlanan Rahman Buğra Çağıran’ın yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda sağ alt arka adalesinde yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuzun 2-3 hafta sahalardan uzak kalması öngörülmektedir.” denildi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ