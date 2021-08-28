DOLAR

8,3443$%-0.53

EURO

9,8913%-0.26

STERLİN

11,5172£%-0.19

GRAM ALTIN

487,60%0,96

ÇEYREK ALTIN

7.737,25%1,00

BİTCOİN

409850฿%1.63448

İmsak Vakti a 04:19
Malatya AÇIK 35°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Gündem / YMS sağlık raporu paylaştı

YMS sağlık raporu paylaştı

Süper Lig'in 3.haftasında bu akşam saat 19.15'te sahasında Gaziantep FK.’yı konuk edecek olan Yeni Malatyaspor'dan sakatlık açıklamadı geldi.

yms sağlık raporu paylaştı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et
Hasbihan Et

YMS sağlık raporu paylaştı

Süper Lig’in 3.haftasında bu akşam saat 19.15’te sahasında Gaziantep FK.’yı konuk edecek olan Yeni Malatyaspor‘dan sakatlık açıklamadı geldi.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Kulüp Doktorumuz Cahit Günaydın, sakatlıkları bulunan futbolcularımız hakkında son durumu aktardı.
Günaydın, “Kalecimiz Ertaç Özbir’in yapılan son tetkiklerinde sakatlığının devam ettiği tespit edilmiş olup, Gaziantep FK maçı kamp kadrosuna alınmamıştır.
Antrenmanda sakatlanan Rahman Buğra Çağıran’ın yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda sağ alt arka adalesinde yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuzun 2-3 hafta sahalardan uzak kalması öngörülmektedir.” denildi.
ÖMER ALİ DELİBAŞ

ad826x90
SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Malatya’da Kayıtlı Araç Sayısı 190 Bin’i Geçti

HIZLI YORUM YAP

r

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.