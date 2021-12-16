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YMS, PFDK’ya sevk edildi

Süper Lig’in 16.haftasında Yeni Malatyaspor’un Alanyaspor’a 6-2 mağlup olduğu karşılaşmada taraftarların “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle sarı kırmızılı kulüp PFDK’ya sevk edildi.

yms, pfdk’ya sevk edildi
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YMS, PFDK’ya sevk edildi

OSMAN SEVER

Süper Lig’in 16.haftasında Yeni Malatyaspor’un Alanyaspor’a 6-2 mağlup olduğu karşılaşmada taraftarların “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle sarı kırmızılı kulüp PFDK’ya sevk edildi.

Yeni Malatyaspor’un TFF Hukuk Müşavirliği’nce 14.12.2021 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk gerekçesi şöyle:

ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Kulübü’nün 12.12.2021 tarihinde oynanan ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

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