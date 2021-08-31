yms perşembe günü toplanacak

Hedef Yenilmezlik Serisini Sürdürmek

Süper Lig’in 3.haftasında sahasında Gaziantep FK’yı 2-0’lık skorla geçerek milli araya moralli giren Yeni Malatyaspor’da yüzler gülüyor. Önceki yıllarda yaşadığı küme düşme korkusunu bu sezon yaşamak istemeyen sarı kırmızılılarda hedef iki maçtır başlayan yenilmezlik serisini devam ettirerek ligde üst sıralarda kalmak. Haftayı maç yapmadan geçirecek olan Kaplanlar Beşiktaş maçı hazırlıklarına Perşembe günü başlayacak.

Ligdeki son iki maçını kalesini gole kapatarak kazanan Yeni Malatyaspor’da milli araya 6 puanla girmenin mutluluğu yaşanıyor. İlk hafta Trabzonspor maçının yaşattığı soğuk duş etkisini üzerinden çabuk atan sarı kırmızılılar haftalar ilerledikçe lige daha hazır bir görüntü vermeye başladı. Göztepe maçıyla birlikte çıkış başlatan Malatya ekibinde teknik direktör İrfan Buz’un yeni oyun stratejisi 3’lü savunma kurgusu yapılan takviyelerle meyvesini veriyor. Gaziantep karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Karim Hafez’in yokluğunda savunmaya yardımcı olan Rayane Aabid’in performansı orta saha-savunma ilişkisinin oturduğu yorumları yapılmasını sağladı.

BEKLENTİLER YÜKSELDİ

Adem Büyük’ün golünde verdiği attığı akıl dolu pasta tebrik toplayan Rayane Aabid yeni takımına da çabuk uyum sağladı. Fransız oyuncu Yeni Malatyaspor formasıyla çıktığı üçüncü maçta ikinci asistini yaparak takımının başarısında büyük rol oynadı. Geçtiğimiz sezon Hatayspor formasıyla takımına 39 maçta 3 gol, 4 asistlik katkıda bulunan 29 yaşındaki Aabid, Yeni Malatyaspor formasıyla da iyi bir performans ortaya koyuyor. Başarılı oyuncu, Malatya temsilcisinin 3 maçta bulduğu 4 golden 2’sinin asistini yaptı. Taraftarın ve camianın beklentisini yükselten Aabid, takıma yaptığı katkıyla ilk 3 haftada takdir topladı.

TETTEH ANTALYA MAÇINA KADAR YOK

Beşiktaş maçı hazırlıklarının Perşembe günü başlayacağı Yeni Malatyaspor’da, Gaziantep maçı sonrası teknik heyet ve oyunculara 4 günlük izin verildi. Oyunculara ülke dışına çıkmamaları konusunda uyarı yapılırken, sakatlıkları bulunan futbolcular Karim Hafez, Ertaç Özbir ve Benjamin Tetteh’in tedavileri ise Malatya’da sürüyor. Alt adalesinde ağrısı bulunan Rahman Buğra’nın tedavisine ise İzmir’de devam ediliyor. Önceki gün İstanbul’da MR’ı çekilen Benjamin Tetteh’in doktor raporuna göre tedavisine Malatya’da başlandığı Ganalı oyuncunun 3 hafta sahalardan uzakta kalacağı öğrenildi. Beşiktaş, Karagümrük ve Sivasspor karşılaşmalarını kaçıracak olan Tetteh’in en erken 26 Eylül’de deplasmanda Antalyaspor ile oynanacak maça yetişmesi ön görülüyor.

Sarı kırmızılı kulübün doktoru Cahit Günaydın, Tetteh’in durumuyla ilgili yaptığı açıklamasında, “Gaziantep FK maçında sakatlanarak oyundan çıkan Benjamin Tetteh’in yapılan detaylı muayene ve tetkikleri sonucunda sol uyluk arka adalesinde yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuzun yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması öngörülmektedir” ifadelerini kullandı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ