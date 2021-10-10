3 direk, 1 gol, yine kaybettik!

Yeni Malatyaspor, hazırlık maçında Gaziantep Futbol Kulübü’ne 1-0 mağlup oldu. Mücadelede, Yeni Malatyaspor’un 3 topu direkten döndü.

FERDİ DURDU-ÖMER ALİ DELİBAŞ

Süper Lig’e verilen milli arada Marius Sumudica’nın başına geçtiği Yeni Malatyaspor ile Erol Bulut’un teknik direktörlüğünü yaptığı Gaziantep Futbol Kulübü Malatya’da hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanan karşılaşmaya Yeni Malatyaspor; Ertaç Özbir, Muhammed Emin Sarıkaya, Sadık Çiftpınar, Wallace Fortuna Dos Santos, Semih Kaya, Karim Hafez Ramadan Seifeldin, Jospin Nshimirimana, Aabid Rayane, Mounir Chouiar, Kubilay Kanatsızkuş ve Haqi Osman on biriyle çıktı.

Gaziantep Futbol Kulübü ise Mustafa Bozan, Papy Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Oğuz Ceylan, Ahmed El Messaoudi, Doğan Erdoğan, Torgeir Borven, Mirza Cihan, Hamza Mendyl, Berke Gürbüz, Nouha Dicko on biriyle mücadele etti.

ÜÇ KEZ DİREKTEN DÖNEN TOP VE GAZİANTEP’İN GOLÜ

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0’lık eşitlikle gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına iki takımda oyuncu değişiklikleriyle başladı. Her iki takım teknik direktörü bütün oyuncularının performanslarını görmek amacıyla ikinci yarıda oyuncu değişikliği yaptı.

Karşılaşmanın 53.dakikasında Yeni Malatyaspor’un atağında Jospin, ceza sahası dışından sert vurdu yan direğe çarpan top oyun alanına dönerken, ceza sahası sol çaprazındaki Monuir’in önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda top bir kez daha direkten döndü.

Gaziantep Futbol Kulübü, 79.dakikada Yusuf Türk’ün pasında Muhammet Demir’in kaydettiği golle, hazırlık karşılaşmasında 1-0 öne geçti.

Mücadelenin 88.dakikasında Haqi Osman kaleciyle karşı karşıya kaldı. Haqi’nin vuruşunda top yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

Dakika 90+1’de 90+1 Rahman’ın kullandığı serbest vuruşta top yandan auta çıktı.

Karşılaşmayı Gaziantep Futbol Kulübü 1-0 kazandı.

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