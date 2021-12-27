YMS bu kez paraşütsüz düşüyor!

Süper Lig’de sezonun ilk yarısını Fenerbahçe mağlubiyetiyle kapayan Yeni Malatyaspor ligin son sırasına yerleşti. Alınan başarısız sonuçların ardından kulüp içerisinde moral ve motivasyonun giderek azaldığı sarı kırmızılı ekipte eğer biran önce gereken adımlarlar atılmazsa Yeni Malatyaspor bu sezon küme düşebilir.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe karşısında aldığı 2-0’lık mağlubiyetin ardından eksi 18 averaj ve 15 puanla sıralamada 20. basamağa yerleşti. Beşinci sezonunu geçirdiği Süper Lig’de oynadığı 19 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 12’de mağlubiyet alan Malatya temsilcisi ilk yarılar bazalındığında ilk defa 20 puanın altında puan topladı.

İrfan Buz’la başladığı sezonun ilk 8 haftalık periyodunda 2 galibiyet alabilen sarı kırmızılılarda yönetim hoca değişikliğine giderek göreve teknik direktör MariusSumudica’yı getirdi. Sumudica’nın gelişiyle üst üste iki maçında sahadan galip ayrılan Yeni Malatyaspor, rumençalıştırıcıyla çıktığı 11 karşılaşmada sadece 2 kez galip geldi. Lig’de 9 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Doğu Anadolu temsilcisi, son galibiyetini 10.haftada sahasında İzmir ekibi Altay’a karşı 2-1’lik skorla aldı. Oynadığı son 9 karşılaşmada 6 mağlubiyet, 3’te beraberlik yaşayan sarı kırmızılılar, küme düşme hattından çıkmayı başaramadı. Yeni Malatyaspor, 2017-2018 sezonunda ilk yarıda 22, 2018-2019 sezonunda ilk yarıda 29, 2019-2020 sezonunda ilk yarıda 24, 2020-2021 sezonunda ilk yarıda 27 puan topladı.