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YMS-Antalya maçını Güzenge yönetecek
Süper Ligin 7.haftasında bugün 16.00’da Antalya Stadyumu’nda oynanacak olan Fraport-TAV Antalyaspor–Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşmasını Mert Güzenge yönetecek.
FERDİ DURDU
Yeni Malatyaspor, Süper Ligin 7.haftasında bugün 16.00’da deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Antalya Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşmayı, İstanbul Bölgesi Üst Klasman Hakemi Mert Güzenge yönetecek. Güzenge’nin yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Mehmet Emin Tuğral yapacak. Mücadelede, Davut Dakul Çelik ise dördüncü hakem olarak görev alacak.
Lig’de bugün, yarın ve Pazartesi günü oynanacak olan karşılaşmalar ve bu karşılaşmalarda görev yapacak olan hakemler şöyle:
Bugün
13.30 Sivasspor-Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy
16.00 Antalyaspor-Yeni Malatyaspor: Mert Güzenge
19.00 Adana Demirspor-Gaziantep Futbol Kulübü: Sarper Barış Saka
Yarın
13.30 Giresunspor-Kayserispor: Atilla Karaoğlan
16.00 Başakşehir-Rizespor: Arda Kardeşler
16.00 Hatayspor-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen
19.00 Galatasaray-Göztepe: Ali Şansalan
27 Eylül Pazartesi
20.00 Trabzonspor-Alanyaspor: Halis Özkahya
20.00 Kasımpaşa-Konyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
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