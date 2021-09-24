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YMS-Antalya maçını Güzenge yönetecek

Süper Ligin 7.haftasında bugün 16.00’da Antalya Stadyumu’nda oynanacak olan Fraport-TAV Antalyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşmasını Mert Güzenge yönetecek.

yms-antalya maçını güzenge yönetecek
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YMS-Antalya maçını Güzenge yönetecek

Süper Ligin 7.haftasında bugün 16.00’da Antalya Stadyumu’nda oynanacak olan Fraport-TAV AntalyasporÖznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşmasını Mert Güzenge yönetecek.

FERDİ DURDU

Yeni Malatyaspor, Süper Ligin 7.haftasında bugün 16.00’da deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Antalya Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşmayı, İstanbul Bölgesi Üst Klasman Hakemi Mert Güzenge yönetecek. Güzenge’nin yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Mehmet Emin Tuğral yapacak. Mücadelede, Davut Dakul Çelik ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

Lig’de bugün, yarın ve Pazartesi günü oynanacak olan karşılaşmalar ve bu karşılaşmalarda görev yapacak olan hakemler şöyle:

Bugün

13.30 Sivasspor-Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy

16.00 Antalyaspor-Yeni Malatyaspor: Mert Güzenge

19.00 Adana Demirspor-Gaziantep Futbol Kulübü: Sarper Barış Saka

Yarın

13.30 Giresunspor-Kayserispor: Atilla Karaoğlan

16.00 Başakşehir-Rizespor: Arda Kardeşler

16.00 Hatayspor-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen

19.00 Galatasaray-Göztepe: Ali Şansalan

 

27 Eylül Pazartesi

20.00 Trabzonspor-Alanyaspor: Halis Özkahya

20.00 Kasımpaşa-Konyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

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