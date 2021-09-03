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YMS 7 Oyuncusunu Daha Kiralık Gönderdi

Yeni Malatyaspor, lisanslı 7 genç futbolcusunu alt liglerde mücadele eden kulüplere kiraladığını duyurdu.

yms 7 oyuncusunu daha kiralık gönderdi
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Yeni Malatyaspor, lisanslı 7 genç futbolcusunu alt liglerde mücadele eden kulüplere kiraladığını duyurdu. Sarı kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcularımız Erşan Yaşa Fatsa Belediyespor’a, Ferhat Canlı Batman Petrolspor’a, Cengizhan Akgün Adıyaman 1954 SK’ya, Muhammed Enes Salik, Fatih Gürden, Buğrahan Kavaklı ve Alperen Arslan Yeşilyurt Belediyespor’a 1 yıllığına kiralanmıştır. Futbolcularımıza yeni sezonda başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi. Yeni Malatyaspor daha önce de Doğukan Emeksiz, Yakup Alkan, Burak Kavlak, Ogün Özçiçek ve Hüseyin Ekici’yi alt liglere kiralık olarak göndermişti.

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