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Anasayfa / Eğitim / YKS’de dereceye girenler ödüllendirildi

YKS’de dereceye girenler ödüllendirildi

YKS’de dereceye girenler ödüllendirildi
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YKS’de dereceye girenler ödüllendirildi

Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) yüksek başarı göstererek Türkiye’de ilk bine girmeye hak kazanan öğrencileri ödüllendirmek üzere Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi’nde tören düzenlendi.

Erman Ilıcak Fen Lisesi salonunda düzenlenen ödül töreninde konuşan Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, başarılı öğrencileri tebrik etti. Özdemir, “Üstün gayretinizle, yılmadan, usanmadan ve mücadeleden hiç kopmadan bu maratonu başarı ile tamamladınız. Elde ettiğiniz bu başarı ile ülkemizi ve ilimizi gururlandırdınız. Öğrencilerimizi canı gönülden tebrik ederim, başarılarınız daim olsun. Geleceğimiz sizin elinizde ve bundan dolayı umutluyuz, gururluyuz” dedi.

Özdemir’in konuşmalarının ardından 51’inci Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Matematik alanında Türkiye ikincisi olan İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Ahmet Enis Güven tecrübelerini paylaştı.

Dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesi ile tören sona erdi. (İHA)

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