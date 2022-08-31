YKS ek tercihler için gözler ÖSYM’de!

YKS ek tercih tarihleri merak konusu oldu. YKS ek tercihler birçok adayın gündeminde yer alırken gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) açıklamalarına çevrildi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler YKS ek tercih tarihlerine çevrildi. Üniversite kayıtları 22 ile 26 Ağustos günleri arasında yapılacak. Bu doğrultuda YKS ek tercihlerinin üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından başlaması bekleniyor.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak. YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Üniversite 2.tercih/yerleştirme Kılavuzu’nun önümüzdeki günlerde yayımlanması bekleniyor. (Haber Merkezi)