YKS ek tercih dönemi bu gün sona eriyor

YKS ek tercih dönemi, 13 Eylül 2022 tarihinde bitiyor. Başarı sırası değil de puana göre tercih yapılması zorunluluğunu hatırlatan uzmanlar, “Kontenjan boşluğu olan ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilecektir.” uyarısında bulundu. Malatya’da da binlerce öğrenci ek tercih sonuçlarına odaklandı.

Eğitim Uzmanı ve Tercih Danışmanı Ertuğrul Tut, ek tercih dönemine ilişkin değerlendirmede bulundu. Tercih sürecinin ardından herhangi bir lisans ya da ön lisans programına yerleşemeyen adayların merakla beklediği ek yerleştirme sürecinin 7 Eylül’de başladığını belirten Tercih Danışmanı Ertuğrul Tut, şunları söyledi:

“Bu sene geçtiğimiz yıla oranla ek yerleştirme kontenjanlarının daha az olduğunu görmekteyiz. 2021 yılında devlet üniversitelerinde yer alan ön lisans programlarındaki toplam boş kalan kontenjan 81 bin 277 iken bu sene 67 bin 740 kontenjan boş kaldı. Lisans programlarına baktığımızda ise 2021 yılında 97 bin 615 iken bu sene 27 bin 826’dır. Vakıf üniversitelerine baktığımız zaman 2021 yılında ön lisans programlarında kalan boşluk 21 bin 883 iken 2022 yılında bu sayı 14 bin 971 oldu. Lisans programlarında ise 2021 yılında 29 bin 464 kontenjan boş kalmış, 2022 yılında 11 bin 672 kontenjan boşluğu olmuştur.”

DOLMAYAN KONTENJANLAR FIRSAT SUNUYOR

Dolmayan kontenjanların yerleşemeyen adaylar için fırsat anlamına geldiğini ifade eden Eğitim Uzmanı ve Tercih Danışmanı Ertuğrul Tut, “Rakamların bizlere gösterdiği, geçtiğimiz yıla oranla daha az ek kontenjan olsa da ÖSYM kılavuzunda belirtilen dolmayan kontenjanlar yerleşemeyen adaylar için fırsat oluşturmaktadır.” dedi.

EK TERCİHTE BU NOKTAYA DİKKAT!

Adayların bu süreçte dikkat etmesi gereken en önemli noktaya da dikkat çeken Tut, şunları söyledi:

“Kontenjan boşluğu olan ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilecektir. Kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları, ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerdir. ÖSYM’nin belirtmiş olduğu kılavuz kapsamında boş kalan kontenjanlara tercih yapacak öğrenciler ÖSYM’nin sitesinde yer alan kılavuzdan erişim sağlayabilecektir. Tercih yapıp bir yükseköğretim programına yerleşmiş olan adaylar, kayıt yaptırsalar da yaptırmasalar da ek yerleştirme hakkından yararlanamayacaktır. İlk yerleştirmede yer alan bölüm baraj kuralları ek yerleştirmede de devam etmektedir. Adayların tercih yapmadan önce kılavuzu incelemelerinde fayda var.”

“Tercih yapacak adaylar için bir fırsat süreci de diyebileceğimiz ek yerleştirmeler, bu sene için köprüden önceki son çıkış anlamına da geliyor” diyen Tut, sözlerini şöyle tamamladı:

“Fakat adayların dikkat etmesi gereken en önemli şey, sırf bir yere yerleşmek için tercih yapmamalarıdır. Kendi yetenekleri ve ilgi alanları doğrultusunda hayalini kurdukları gelecek kurgusunun dışına çıkamamaları gerekiyor. Sırf bir yere yerleşmek modasına kapılmamaları, süreci sağlıklı yönlendirmeleri için önemli kurallardan birisi. Yine bu süreçte hiç akılda olmayan bölümler adayın karşısına çıkabilir; bu durumda da adayların mutlaka araştırma yaparak mesleki yatkınlıklarına göre tercih yapmaları oldukça önemli. Bu sebeple 24 tercihin tamamını doldurayım gibi bir çaba içerisine girerek istemediğimiz ya da ilgi alanımızda yer almayan bölümleri listemize dahil etmek hüsranla sonuçlanabilecek bir akademik hayata da neden olabilir. Ek Tercih sürecinin tüm adaylar için güzel geçmesi dileklerimle.” (Bülten)