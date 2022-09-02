YİNE RÜŞVET KRİZİ!

“BAĞIŞ ADI ALTINDA RÜŞVET ALINIYOR” İDDİASI

SİNEM HATUN DAVUT

Bu yıl okul servis ücretlerinin zamlandığını açıklayan Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce, hafta içi ve hafta sonu servis ücretlerinde yeni düzenlemeye gittiklerini kaydetti. Her yıl yaşadıkları sorunu tekrar gündeme getiren İnce, bazı özel ve devlet okullarında bağış adı altında servisçilerden para talep edildiğini iddia etti. İnce, “Kim olursa olsun kesinlikle bağış adı altında alınan para, rüşvettir. Çocuğun yemek parasına, simit parasına, servisçinin mazot parasına göz dikip, o parayı aldığında sen hırsızlık yapıyorsun. Ha hırsızlık yapmışsın ha benim paramı gasp etmişsin. Açıkladığımız fiyatın üzerinde hiç kimse velilerden ücret talep edemez” dedi.

Malatya’da 2022-2023 eğitim öğretim yılında geçerli olacak okul servis ücretleri belirlendi. Bu yıl servislere zamlı binecek olan öğrenciler yeni döneme hazırlanırken, servis ücretlerinin yeni tarifesiyle ilgili konuşan Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce, bağış adı altında servisçilerden para alan bazı devlet ve özel okullara da uyarılar yaparak önemli değerlendirmelerde bulundu.

2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılının hayırlı olması dileğinde bulunan İnce, 24 Ocak depremi başta olmak üzere Kovid-19 salgınının, akaryakıta gelen yüksek zamların, ekonomik krizin servisçi esnaflarını olumsuz etkilediğini söyledi.

“HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLANDIK”

Ücret tarifesini ayarlarken güçlük çektiklerini dile getiren İnce, “Pandemi süresince yaklaşık 2 yıl okulların kapalı olmasından dolayı servisçi esnaflarımız büyük mağduriyet yaşadılar. İnşallah bu yıl servisçi esnaflarımız, bol bereketli, helal kazançlar kazanarak, öğrenci kardeşlerimize konforlu, güvenli bir şekilde taşıma yapmaya hazırlanıyor. Şoförlerimiz 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıklarını tamamladı. Okulların açılmasını bekliyoruz. Bütün illerde taşıma ücretlerine zamlar yapıldı. Bizler fiyat artışı yaparken zorda kalıyoruz. Velilerin ekonomik düzeyini göz önünde bulundurarak fiyatları asgari düzeyde tutmaya çalışıyoruz. Servis araçlarının en büyük gider kaynağı akaryakıt gideri. Mazot bir yıl önce 6 lirayken şu anda 27 liranın üzerinde. Bununla birlikte sanayi giderlerimiz yüzde 500-600 oranında artış gösterdi. Bunun yanında asgari ücretin artışı ve yılbaşında da yine asgari ücrete yapılacak artış göz önünde bulundurulduğunda açıklayacağımız fiyat servisçi esnafının zarar etmeden taşıma yapmasına olanak sağlayacaktır” diye konuştu.

“FİYATLARIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIMIZI BELİRTMEK İSTİYORUM”

Belirlenen servis ücretleri yeni tarifesini açıklayan İnce, şunları kaydetti:

“Hafta içi ve hafta sonu yeni bir düzenleme yaptık. 2022’ye 111 sayılı UKOME kararına göre; yeni fiyat tarifesi, 0-5 kilometrelerde hafta içi taşımalarda 490 TL. Hafta içi ve hafta sonu olan 0-5 kilometrelerde 690 TL olarak belirlendi. 0,5-10 kilometre olan mesafelerde hafta içi 520 TL, hafta içi ve hafta sonu olan 0,5-10 kilometre özel okulları kapsıyor 720 TL olarak onaylandı. 20 kilometreyi aşan mesafelerde hafta içi 540 TL olarak belirlendi. 10 ila 20 kilometre arası hafta sonu taşımalarımızda 740 TL olarak onaylanmıştır. Ben hayırlı olmasın temenni ediyorum. Aynı servisi kullanan kardeşlerde yüzde 10 indirim uygulanacak. İhtiyaç sahibi öğrenciler, valilik ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bize bildirildiğinde yardımcı olmaktayız. Yandaşlık olsun diye zenginin çocuğunu bize bedava taşıtmasınlar. Açıkladığımız fiyatların altında servisçi esnaflarının çalışmamasını, fiyatların takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum.”

“YETKİLİLERİN ODALARDAN GÖRÜŞ ALMASINI İSTİYORUZ”

“Şoför esnafımızdan, hem kendilerini hem de öğrencilerin emniyet kemerlerini takmasını istiyoruz. Hem öğrencilerin can güvenliği için hem de denetimler için araçlarda hostes çalıştırsınlar” diyen İnce, okul saatleriyle ilgili de konuştu. İnce, “Okul saatleriyle ilgili yetkililere seslenmek istiyorum; ortaokul ve liselerde tam gün eğitimde kapanma saatlerinin aynı olmasından dolayı servis ve zaman sıkıntısı olacaktır. Yetkililerin odalardan görüş almasını istiyoruz” dedi.

“DOĞRU DÜRÜST İŞİNİ YAPAN MÜDÜRLERİ TENZİH EDİYORUM”

Bazı özel ve devlet okullarının bağış adı altında para topladıklarını ileri süren İnce, “Bazı okul müdürlükleri ve aile birlikleri tarafından servisçi esnaflarımızdan veya dolaylı olarak servis şirketlerinden bağış adı altında paralar alındığı ihbarları geliyor. Özellikle bazı büyük okullarda duyumlar alıyoruz. Doğru dürüst işini yapan müdürleri tenzih ediyorum. Ama gelen ihbarları araştırarak üzerlerine gideceğiz. Kim olursa olsun kesinlikle bağış adı altında alınan para, rüşvettir. Dolaylı olarak makam odalarının donatılmak istenmesi, mağazalardan yapılan alışverişlerin ödemelerinin yaptırılmak istendiği duyumlarını alıyoruz. Bu okul müdürlerinin üzerine gideceğiz. Haklarında suç duyurusunda bulunacağımız söylemek istiyoruz. Bu çağda bağışın, rüşvetin adını bile duymak istemiyoruz. Çünkü yıllardır esnaflarımızdan zoraki alınan paralar vardı. Çok şükür bunun üzerinden hep beraber geldik. Şu anda yüzde 10 civarında bir oran kaldı. Biz bunları duyuyoruz ve üzerlerine gideceğiz. Bazı özel okullarda da velilerden alınan ücretin servisçi esnafına verilmediği, okul sahibinin hesabına geçtiği duyumlarını da alıyoruz. Açıkladığımız fiyatın üzerinde hiç kimse velilerden ücret talep edemez. Bazı özel okullarda açıkladığımız fiyatın üzerinde para alınıyorsa servisçi esnafı almıyor. Ya okul idaresi alıyor ya da servis şirketi alıyor. Velilerimiz başvurursa araştırırız, gerekirse o okullarda kontak kapatırız. Gerekirse o okullara servisçi esnaflarımızı göndermeyiz, kontağı kapatırız. Eğitim yuvalarını ticaret yuvalarına çevirmeyelim. Orası eğitim yuvası. Eğitimini vereceksin, hakkın olan parayı alacaksın. Çocuğun yemek parasına, simit parasına, servisçinin mazot parasına göz dikip, o parayı aldığında sen hırsızlık yapıyorsun. Ha hırsızlık yapmışsın ha benim paramı gasp etmişsin. Ben bu gözle bakarım” şeklinde konuştu.