“Yılmaz hocaları geldi”

Yeni Malatyaspor ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan teknik direktör Yılmaz Vural, “Cihat ve Hasan benim talebelerim. Onlardan görev devir alıyoruz. Kendileriyle de uzun uzun konuştum zaten. Zor bir görevi kabul ettik. Bu takım en az 10 maç kazanmak zorunda ki 42 puanla ligde kalması mümkün olabilsin. Bu kolay bir şey değil. Bugüne kadar 3 kere kazanmış takım 10 defa kazanmak için oynamalı” dedi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yılmaz Vural, şuan amatörde mücadele veren Malatyaspor ile 37 yıl önce unutulmaz anılarının olduğunu belirterek, “37 öncesinden bahsediyorum. 32 yaşındayken Türkiye’nin en genç teknik direktörü olarak Malatyaspor’da Süper Lig’de lig beşinciliği ve üçüncülüğümüz var. İki sene üst üste yılın antrenörü seçildiğim yıllar onlar. Unutmak mümkün değil. Her Malatyalı 37 sene içerisinde beni nerede görürse görsün, hocalarını unutmazlar çok vefalı insanlar onlar. Bu görevi kabul etmemde, doğdum yerden tekrar oraya dönmüş olmak beni heyecanlandırıyor” dedi.

Sarı kırmızılı takımın o dönemlerde de ligde zor günler yaşadığını kaydeden Vural, “O zamanlarda çok dipteydi. Bir Rumen antrenör vardı. Gittiğimde sonuncu sıradaydı. Rahmetli Özkan Sümer hocanın yardımcı olarak orada başladım. Hocam ayrıldığı zaman 20 takımlı bir ligdi ve beş takım düşüyordu. Sondan beşinci sıradaydık. Sonra hocamla biraz çıkış yakaladık fakat ligin son 10 haftasına girdiğimizde takım düşme potasının içindeydi. Hocam bana ‘sen devam ediyorsun, biraz problemler var’ dedi. Bana güvendiler. O genç yaşta bana takımı emanet ettiler. Takım 10 maç oynadı ve 8’ini kazandık, 1’inde berabere kaldık. Türkiye’de çabuk insanlarını bir yere getirirler ve zamanında Milliyet Gazetesi beni yılın teknik adamı seçti” diye konuştu.

“HOCAYA KIZDILAR FUTBOLCULAR SENİN İÇİN OYNADILAR”

Dönemin kulüp başkanı Turan Çevik ile yaşadığı anıyı paylaşan Yılmaz Vural, “Sonrasında ikinci senemde yönetim kuruluyla bir anım vardı. Tabi benimle devam etmeyi düşünmüyorlardı. Rahmetli Turan Çevik İstanbul’daki yazıhanesine çağırdı. Dedi ki; ‘Antrenör değişikliği olacak’, ‘bir dakika’ dedim, ‘Bu takım durup dururken mi buraya geldi? Hiçbir katkım da mı yok? Ligi beşinci sırada bitiyor.’ dedim. O da, ‘hocaya kızdılar futbolcular senin için oynadılar’ dedi. Sonrasında ‘Sen bu takımın başkanı değil misin? Niye bu takım teknik direktörsüz?’ dedim. O da bu takımın teknik direktörü ‘sensin’ dedi ve antrenörlüğe başladım. İyi ki yapmış ve ligi o sezon üçüncü bitirdik. O dönemde Fenerbahçe bizim altımızda ligi bitirmişti. O yıl tekrar yılın teknik adamı seçildim” şeklinde konuştu.

“CİHAT VE HASAN BENİM TALEBELERİM”

Teknik direktörlük kariyerinin başlangıç noktası olan Malatya’da yeniden görev almanın kendisini heyecanlandırdığını ifade eden Vural, “Hem heyecanlanıyorum hem üzüldüğüm bir konu var. Arkadaşlar arayıp teklif ettiler. Yeni Malatyaspor’un 15 puanı var, 3 puanı da silindi ve geriye 12 tane puan kaldı. Otomatik olarak sıralamada geriye düştüler. Şimdi buradan bu takımı kaldırıp tekrar yukarılara taşımak istiyoruz. Cihat ve Hasan benim talebelerim. Onlardan görev devir alıyoruz. Kendileriyle de uzun uzun konuştum zaten. Zor bir görevi kabul ettik. Kısmetse Antalya’ya geçip kampımız başlayacak” sözlerine yer verdi.

“ŞEHRİN DİNAMİKLERİ AYAĞA KALKTI”

Yeni Malatyaspor’un ikinci yarıda en az 10 galibiyet alması gerektiğini belirten Yılmaz Vural, “Bu takım en az 10 maç kazanmak zorunda ki 42 puanla ligde kalması mümkün olabilsin. Bu kolay bir şey değil. Bugüne kadar 3 kere kazanmış takım 10 defa kazanmak için oynamalı. Transfer tahtası kapalı ama şehrin dinamikleri ayağa kalktı. Sayın vali, büyükşehir belediye başkanı, diğer ilçe belediye başkanları ve kulüp yönetimi elimizi taşın altına sokalım ve şehrin marka değerini yerlerde süründürmeyelim iddiasıyla birlikte hareket ediyorlar. Bu anlam içerisinde bize böyle teklif geldi. Hepsine teşekkür ediyorum. Umarım altından kalkarız. İnsan üzülüyor. Bu takımlar bir daha aşağı giderlerse çok büyük borçlarla yeniden ayağa kalmaları mümkün olmuyor. O yüzden Malatyaspor’u bu duruma düşürmemek gerekiyor” diye konuştu.

“YILMAZ HOCALARI GELDİ”

Yeni Malatyaspor taraftarına mesaj gönderen Yılmaz Vural, Malatya Stadyumu’nda 15 Ocak’ta Bodrumspor ile oynanacak karşılaşmada tribünlerin dolması gerektiğini söyledi. Vural, “27 bin kişinin gelebildiği stadyuma 500 kişi bin kişi geliyor. Malatyalılara çağrıda bulunuyorum. İlk maçları bodrum maçı. O karşılaşmada stadı lütfen doldursunlar ve destek olsunlar. Yılmaz hocaları geldi. Ona karşı vefa borçları var. Gelsinler bu borcu ödesinler bakalım” dedi.