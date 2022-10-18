Yılmaz En İyi İl Başkanları Arasında Yer Aldı

‘İYİ Parti’nin en başarılı il başkanı kim?’ anketinin Eylül ayının en başarılı başkanları açıklandı. İYİ Parti Malatya İl Başkanı Hakan Yılmaz ise ilk beş isim arasında yerini aldı.

Listede ilk sırayı İYİ Parti Batman İl Başkanı Kısmet Çelik, alırken, beşinci sırayı ise İYİ Parti Malatya İl Başkanı Hakan Yılmaz aldı.

2023 seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte bir medya şirketi tarafından yapılan İYİ Parti il başkanları anketinin sonuçlarının da netleşmesiyle birlikte birçok il başkanlığının faal olmadığı ve değişimin 2023 seçiminden önce gerektiği sinyallerinin de bu ankette görüldü.

Ankette ilk beş sıra şu isimlerden oluştu:

Kısmet Çelik- İYİ Parti Batman İl Başkanı

M.Satuk Buğra Kavuncu – İYİ Parti İstanbul İl Başkanı

Ali Ateş – İYİ Parti Gümüşhane İl Başkanı

Abdulkadir Eroğlu – İYİ Parti Giresun İl Başkanı

Hakan Yılmaz – İYİ Parti Malatya İl Başkanı

81 ili kapsayan anket Ekim ayının en başarılı İYİ Parti il başkanını belirlenmesi için devam ediyor. (Bülten)