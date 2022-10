YILLARIN SORUNUNA ÇÖZÜM!

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI; GÖZLER İHALEDE

SİNEM HATUN DAVUT

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karara göre; Yazıhan ilçesinde 8 mahallede arazi toplulaştırma çalışması yapılacak. Hedef, vahşi sulama tekniğinden kapalı sistem sulama suyu sitemine geçmek ve su tasarrufu sağlamak. Yayımlanan ilana göre toplulaştırma çalışması Yazıhan ilçesinin Balaban, Dedekargın, Eğribük, Sürür, Sinanlı, Tecirli, Alican ve Çavuş Mahallelerini kapsıyor.

Malatya’nın Çukurovası, Yazıhan ilçesi kapalı sulama sistemine geçecek olmanın mutluluğunu yaşıyor. Bu sistemle birlikte verimli topraklar, vahşi sulama teknikleri ile erozyona uğramayacak. Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, bu toplulaştırma kararının kapalı sulama sistemine geçilmesi için alındığını belirterek, bir an önce kapalı sulama sistemi ihalesinin yapılmasını beklediklerini ifade etti. “Toplulaştırmayla beraber her parsele yol gidecek. Buda çiftçinin, üreticinin işini kolaylaştıracak.” diyen Başkan Öztürk, “Şimdiki maliyetlerde çok yüksek. Heyecanla kapalı sulama sistemine geçiş ihalesinin bir an önce yapılmasını bekliyoruz. Kapalı sistem sulamaya geçmeyi Yazıhan halkı da büyük bir heyecanla bekliyor. Böylece su israfının da önüne geçilmiş olacak. Çünkü vahşi sulama sistemi ile verimli tarım toprakları erozyona uğruyordu.” dedi.

Öztürk, “Toplulaştırmanın amacı her parsele bir yol dokunuşunun olması lazım. Her parsele ulaşımın sağlanması lazım. Ana boru suyu taşıyan sulama sistemlerinin bu alanlardan geçmesi lazım. Bizim daha önce Medik Barajı’nda açık sulama vahşi sulama tekniği vardı. Medik Barajı’nın altında kalan 80 bin dönüm alanın da rehabilite edilmesi yani kapalı sistem sulama sistemine geçilmesi için müracaatımızı yapmıştık. Bununla ilgili Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü çalışma yaptı ve kapalı sulama sistemi projemiz bitti. Balaban, Dedekargın, Eğribük, Sürür, Sinanlı, Tecirli bu mahalleler Medik Barajı’nın altında kalan mahalleler bundan dolayı toplulaştırma yapılacak.” ifadelerine yer verdi.

“BÖYLECE SU İSRAFININ DA ÖNÜNE GEÇİLMİŞ OLACAK”

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN KARAR

Resmi Gazete’nin 8 Ekim 2022 tarihli sayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile yayımlanan Cumhurbaşkanlığı 6203 sayılı Karar da, “Malatya ilinde bulunan ve ekli listede isimleri belirtilen yerlerde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılmasına 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.” denildi.

Kararda Yazıhan ilçesinin Balaban, Dedekargın, Eğribük, Sürür, Sinanlı, Tecirli, Alican ve Çavuş mahalleleri bulunuyor. Ayrıca kararın ekinde “Yukarıda belirtilen alanlarda DSİ 9. Bölge Müdürlüğü tarafından 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında, kamu yararı gözetilerek zorunlu arazi toplulaştırması uygulanacaktır. Toplulaştırma sınırları içerisinde olup, a) Arazi toplulaştırma kriterlerine uygun olmayan yerler, b) teknik olarak arazi toplulaştırma sahasına dahil edilmesi uygun olmayan tepelik, taşlık, çukurluk alanlar ile yoğun sabit tesis bulunan alanlar, toplulaştırma harici bırakılacaktır.” ifadelerine yer verildi.