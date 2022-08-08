Yılların mağduriyeti giderildi

Malatya genelinde sorumluluk alanı içerisinde bulunan yollarda asfalt çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüten Malatya Büyükşehir Belediyesi Kale ilçesine bağlı Çanakçı, Tepebaşı ve Salkımlı grup yolundaki asfalt çalışmalarını da tamamladı.

2022 yılı asfalt programı çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Hakan Demir grup yolundaki çalışmaların tamamlandığını belirterek, Kale ilçesine bağlı Çanakçı, Tepebaşı ve Salkımlı mahallelerini Kale ilçesine bağlayan grup yolun üzerinde olduklarını ve önceki yıllarda statik kaplama asfalt çalışmasının yapıldığını söyledi.

“YOLUMUZU SAĞLIKLI BİR HALE GETİRDİK”

“yoğun kar yağışlarından dolayı karla mücadele çalışmaları sırasında bu yolumuzda bozulmalar meydana gelmekteydi” diyen Demir, “Uzun zamandır Çanakçı, Tepebaşı ve Salkımlı mahalle muhtarlarımız bu yolun tamamlanarak Kale İlçesine sağlıklı bir şekilde bağlanması noktasında talepleri vardı. 2022 yılı asfalt programı çerçevesinde Kale ilçemizde asfalt ihtiyacı olan grup yolumuza önceliği vererek gerek BSK çalışmaları yaparak gerekse yama çalışmaları yaparak yolumuzu sağlıklı bir hale getirdik. Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi olarak çalışmalarımızı tamamladık. Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yatay ve düşey trafik işaretlemeleri yapılacak. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte vatandaşlarımız sağlıklı ve güvenli bir yol aksına kavuşmuş olacak. Çalışmalarımızda her zaman yanımızda olan ve desteklerini esirgemeyen Sayın Başkanımıza da teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“YOLUMUZDA ÇOK ZORLUK YAŞIYORDUK”

Yollarının çok yıprandığını belirten Tepebaşı Mahallesi Muhtarı Osman Karakuş ise, “Yıpranmış olan bu yolumuzda çok zorluk yaşıyorduk. Allah Selahattin Başkanımızdan ve katkısı olan herkesten razı olsun. Belediyemizden ve hizmet üreten herkesten memnunuz Allah yar ve yardımcımız olsun” diye konuştu.

“MAĞDURİYETİMİZ ORTADAN KALDIRILDI”

Çanakçı Mahallesi Muhtarı Metin Bozkuş ise, “Cumhuriyet kurulduğundan beri mahallemiz bu yol gibi iyi bir hizmet görmedi. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ve Yol ve Asfalt Daire Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. 12 km yolumuz varsa 12 bin tane çukur vardı. Vatandaşımız çok mağdur durumdaydı. Yetkililer feryadımızı duydu ve ellerinden gelen desteği verdiler. Yolumuz Çanakçı, Tepebaşı, Salkımlı, Bağlıca ve Mahmutdursun mahallelerimizin ortak kullandığı grup yolu. Çok şükür bu mağduriyetimiz ortadan kaldırıldı. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, hizmetlerin devamını diliyorum” ifadelerini kullandı. (Bülten)