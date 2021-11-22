‘Yılın Yerel Yöneticisi Ödülü’ Gürkan’ın oldu

ŞÜKRAN MALKOÇ

Türkiye Altın Marka Ödülleri Töreni’nde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ‘Yılın Yerel Yöneticisi Ödülü’ ve ‘Kültür, Turizm ve Gastronomi Markası Ödülü’nü aldı. Aldığı ödüllerle alakalı değerlendirmede bulunan Başkan Gürkan, “Malatya şu anda Türkiye’de en fazla yatırım yapan belediyedir” dedi.

Bu yıl 5’incisi düzenlenen Türkiye Altın Marka Ödülleri sahiplerini buldu. Kadir Çöpdemir ve Özge Ulusoy’un sunumuyla gerçekleşen gecede, Malatya Büyükşehir Belediyesi 2 ödülün sahibi oldu.

5’inci Türkiye Altın Marka Ödülleri sahiplerini buldu. İş, ekonomi, kültür, sanat, cemiyet ve medya dünyasından önemli isimlerin yer aldığı, farklı sektörlerden temsilcilerin halk oylamasıyla ödüle layık görüldüğü gecede Malatya Büyükşehir Belediyesi,‘Yılın Yerel Yöneticisi Ödülü’ ve ‘Kültür, Turizm ve Gastronomi Markası Ödülü’ kategorisinde 2 ödül alarak geceye damgasını vurdu. Ödül gecesinde yerel yöneticiler alanında listede sadece Gürkan’ın olması ise dikkatlerden kaçmadı.

“BÜTÜN MESAİ ARKADAŞLARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Alınan ödüllerin tesadüf olmadığını dile getiren Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya’nın en fazla yatırım alan iller arasında olduğuna dikkat çekti. Gürkan, “İstanbul’da yapılan Türkiye Altın Marka Ödülleri kapsamı içerisinde Türkiye’nin enlerinin seçildiği programda Malatya 2 ödüle layık görüldü. Malatya’nın turizmi, gastronomisi, kültürünü içeren bir ödül aldık şehir adına diğeri de ‘En İyi Yerel Yönetici’ ödülünü Malatya Büyükşehir Başkanlığına tevdi ettiler. Tabii ‘marifet iltifata tabidir, müşterisi olmayan mal zayiidir.’ Netice itibariyle Malatya şu anda Türkiye’de en fazla yatırımı yapan belediyedir. Bu yapılan araştırmalarda ve incelemelerde en fazla alt yapı, üst yapı, hizmet, çevre, kültür ve sosyal işlerde yatırımlarının Malatya’da yapıldığından dolayı Malatya’ya Yılın Yerel Yöneticisi Ödülü, ayrıca Malatya’da kültürel ve tarihi eserlerin ayağa kaldırılması, Taşhoran Kilisesi’nin Kültür Merkezi olması, Arslantepe’nin UNESCO tarafından kültürel miras olarak tescil edilmesi ve yine Malatya’nın vegan mutfak noktasında UNESCO’ya tescili için niyet mektubunu iletmesi ve diğer kültürel mirasların ayağa kaldırılması nedeniyle ‘Kültür, Turizm ve Gastronomi Markası Ödülü’ de Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ve Malatya’ya tevdi ettiler. Bu ödüllerin alınmasında bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca ödülün Malatyalı hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

ÇALIŞACAKSINIZ, YORULACAKSINIZ…

Başarının temel esasının çalışmaktan geçtiğini ifade eden Gürkan, “Çalışmadan, yorulmadan muhterem olmak mümkün değildir. Çalışacaksınız, yorulacaksınız, ezileceksiniz ve önünüze sayısız engeller çıkarılacak, sayısız iftiralara düşer kalırsınız ama bütün bunların önünü açtığınızda, başarıya ulaştığınızda siz doğru bildiğiniz yolda emin adımlarla yürüyeceksiniz. Biz bu çerçevede çalışıyoruz ve Malatya’yı mazisine layık istikbaline hazırlamak için bütün ekibimizle gece gündüz demeden yoğun bir şekilde çalışıyoruz” dedi.