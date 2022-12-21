YILIN SON MECLİSİ DÜŞÜK KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, aralık ayı 4. toplantısı Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Habip Ahmet Şahin Başkanlığında gerçekleştirildi. Yılın son meclisinde katılım düşük olurken 5 maddelik gündem konuları oy birliği ile kabul edildi.

Aralık ayı meclis toplantısının 4. sü Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Habip Ahmet Şahin Başkanlığı’nda Belediye Meclis Salonu’nda yapıldı. Gündemdeki maddeler görüşülerek karara bağlandı.

Toplantı 19 Aralık 2022 tarihli birleşimde alınan karar özetlerinin okunması ve kabulü ile başladı.

Yeşilyurt ilçesi, Yaka Mahallesi 203 ada 10 nolu ve 215 ada 49, 54, 55, 56, 60, 61,62 nolu parsellerin “Enerji Üretim Alanı (GES)” olarak dönüştürülmesine ilişkin hazırlana 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, Darende ilçesi Zaviye Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak kabul edildi.

“ÇOK CİDDİ BİR PROBLEMİMİZ VAR”

Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi, 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon uygulama imar planına ilan askı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun okunmasının ardından konuşan Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, “Sürgü Mahallemiz, Doğanşehir’in önemli mahallerinden biridir. 6 belde belediyesinden büyükşehir olmamıza müteakiben mahalle olmuştur, 3 bin 100 nüfuslu bir yerdir. Havası ve suyu ile oldukça ilgi çeken bir mahalledir. Burası yapılaşma açısından müteahhitlerinde ilgisini çeken bir yerdir, turizm ve gastronomi açısından ilgi çeken bir mahallemizdir ama orada çok ciddi bir problemimiz var Sürgü fay hattı dediğimiz, fay hattına bağlı olarak kat yüksekliği önemli ölçüde değişikliğe uğrayarak bir revizyon yapıldı. Burada daha önce fay hattı üzerinde 4 katlı bir çalışma yapılmıştı. Buradaki hedeflenen amaç küçük parsellerin birleştirilmesi idi, bu 5 aylık süreç içerisinde Büyükşehir Belediyesindeki teknik ekimizle, mecliste alınan kararlar ve komisyondaki arkadaşlarla müteaddit defalarca bir araya gelerek çeşitli değerlendirmeler yapılıp sonucun böyle hayırlı olacağı, daha randımanlı olacağına karar verilmiştir.” İfadelerine yer verdi. Meclis onayına sunulan rapor oy birliği ile kabul edildi.

Yeşilyurt ilçesi sınırları içerisinde yer alan 11. Etap (Gedik Bölgesi) 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak karara bağlandı.

“ARABALARI PARK EDEMİYORSUNUZ, KALDIRIMLARDA YÜRÜYEMİYORSUNUZ”

Yeşilyurt ve Battalgazi ilçesinde yaşanan sıkıntıları dile getiren Meclis üyesi Murat Alabaş, “2022 yılının son toplantısında çoğu meclis üyesi arkadaşlarımız gelmemiş ama 2022 yılını iyisi kötüsü ile acı tatlı günler ile bitirdik. Önümüzdeki 2023 yılının bütün meclis üyesi arkadaşlarımıza, şehrimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum, yeni yıl şimdiden herkese hayırlı, uğurlu olsun. Özellikle Yeşilyurt ve Battalgazi de bugün küçük bir yağmur yağdı, maalesef kaldırımlarımız ve yollar işgal altında, bir ilçe kasaba görüntüsü içerisindeyiz, yaşlı, hamile vatandaşlarımız, çocuklar ve engelliler yürüyemiyor, maalesef hepsi değil ama bazı esnaflarımız kaldırımı işgal ettiği gibi önüne park edilecek yerleri de işgal ediyorlar. Arabaları park edemiyorsunuz, kaldırımlarda yürüyemiyorsunuz. Ben özellikle Yeşilyurt ve Battalgazi’deki görevli arkadaşlarımızın bu konuda biraz daha dikkatli olmalarını istiyorum, inanın küçük bir yağmur yağdı her taraf su gölü geçilmiyor bunlara dikkat edilmesini rica ediyorum” şeklinde konuştu.

Toplantı, meclis üyelerinin yeni yıl temennilerini ifade etmeleri ve bir sonraki birleşimin 11 Ocak 2023 tarihinde saat 14.00’te yapılmasına karar verilmesi ile sona erdi.