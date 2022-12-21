Yılın ilk zam haberi fırıncılardan geldi

Ekmek 5 TL oluyor

HÜSEYİN KOCAMAN

Yaptığı açıklamayla ekmek fiyatını bir TL artıracaklarını dile getiren Malatya Fırıncılar ve Unlu Maddeler İmalatçılar Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi, gerekçe olarak artan maliyetleri gösterdi. Fırıncıların artık dayanacak gücü kalamadığını ifade eden Büyükelçi, ekmek zammını ya yılbaşından 2 gün önce ya da yılbaşından 2 gün sonra yürürlüğe koyacaklarını söyledi.

Doğal gaz, odun ve maya fiyatındaki yükseliş bir de asgari ücrete gelecek olan zam eklenince, Malatyalı fırıncıları yılın ilk ekmek zammını devreye sokuyor. Geçtiğimiz yıl 4 TL olan ekmek, yeni yıla yeni fiyatıyla fırın tezgâhlarında yerini alacak. Bir basın açıklaması yaparak ekmeğin 5 TL olacağını açıklayan Malatya Fırıncılar ve Unlu Maddeler İmalatçılar Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi, zammın gerekçelerini sıraladı.

İlk defa kış mevsiminde bir zam kararı aldıklarını dile getiren Büyükelçi, esnafın artık gücünün kalmadığını söyledi.

“KESİNLİKLE ZAM YAPMAK İSTEMİYORUZ”

Zam yapmak istemediklerini ancak buna mecbur olduklarını dile getiren Büyükelçi, “İşlerin en zayıf olduğu dönem ama emin olun esnafın gücü kalmadı, özellikle akaryakıta, doğal gaza, oduna çok fazla zam geldi. Malatya fırınlarının yüzde 80’i odunla çalışıyor. Odun tonu 700 liradan, 2 bin 500 liraya yükseldi. Una devlet desteği olmasaydı ekmek en az 7,5 olurdu. Devletimiz sağ olsun şu anda una destek veriyor. Devletimiz una haziran ayına kadar destek verecek. Kesinlikle zam yapmak istemiyoruz. Özellikle bu mevsimde hiç istemiyoruz ama artık kimsenin dayanacak gücü kalmadı. Biliyorsunuz asgari ücret önümüzdeki ay zamlanacak. Elimizde olmayan nedenlerden dolayı ekmeğe bir lira zam yapmak zorunda kaldık. Akaryakıt fiyatlarını düşüyor ama doğal gaz yükseliyor. Hatta bu ara Malatya’da odun kıtlığı var diyebilirim, odun da yok. Odun bulamıyoruz” şeklinde konuştu.

“HER ŞEYE YÜZDE 100 ZAM GELDİ”

“Maya fiyatına en son aldığımız zamdan sonra yüzde 50 bir zam geldi” diyen Büyükelçi, “Sadece maya değil, poşeti, kâğıdı da zamlandı. En büyük maliyetlerden biride bunlardır. Bir poşetin maliyeti 50 kuruş, maliyetler bayağı yükseldi, insanlar bir ekmek de alsa ‘Kağıda sarın ondan sonra poşete koyun’ diyor. Bunların hepsi bir maliyet. Vatandaşlarımız da bu zammı bekliyor. Her şeye zam geldi. Fırıncıların para kazanamadığını vatandaşlar da biliyor. Her şeye yüzde 100 zam geldi. Ekmek 5 lira olacak. Bu da yüzde 25’e tekamül ediyor. Yılbaşından 2 gün önce veya 2 gün sonra bu zam hayata geçecek” ifadelerini kullandı.